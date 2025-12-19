Sony hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen weitere 41 Prozent an der Peanuts Holdings LLC übernehmen wird. Damit steigt der Anteil von Sony an den Peanuts auf insgesamt 80 Prozent.

Sony kauft die Peanuts (Snoopy, Charlie Brown und Co.)

Sony Music Entertainment (Japan) Inc. („SMEJ“) und Sony Pictures Entertainment Inc. („SPE“) – hundertprozentige Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation – haben rund 460 Millionen Dollar in die Hand genommen, um weitere 41 Prozent an der Peanuts Holdings LLC zu übernehmen. Da Sony bereits 39 Prozent an den Peanuts hielt, steigt die Beteiligung nun auf 80 Prozent.

Die Mitglieder der Familie von Charles M. Schulz, dem Schöpfer der Peanuts werden weiterhin die restlichen 20 Prozent besitzen. Damit laufen Snoopy, Charlie Brown und Co. – sollten die Behörden grünes Licht geben – zukünftig unter dem Sony-Label. Größere Auswirkungen dürfte die Übernahmen kurz- bis mittelfristig nicht die die Peanuts haben. Unter anderem werden auch zukünftig verschiedene Snoopy-Serien und -Filme bei Apple TV laufen.