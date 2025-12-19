Nach einem jahrelangen Tauziehen zwischen Washington und Peking steht die Zukunft von TikTok in den Vereinigten Staaten nun fest. So teilte CEO Shou Zi Chew seinen Mitarbeitern in einem internen Memo mit, dass die beliebte Video-Plattform verbindliche Vereinbarungen mit drei Großinvestoren unterzeichnet hat.

Die neuen Besitzverhältnisse

Das neue Joint Venture namens „TikTok USDS Joint Venture LLC“ wird künftig von einer Gruppe amerikanischer Investoren kontrolliert. Oracle, Silver Lake und die aus Abu Dhabi stammende Investmentfirma MGX halten jeweils 15 Prozent der Anteile der TikTok US-Sparte. Weitere 30,1 Prozent verbleiben bei bestehenden ByteDance-Investoren, während der chinesische Mutterkonzern selbst noch 19,9 Prozent behält. Weitere neue Investoren halten 5 Prozent. Das bedeutet im Klartext, dass amerikanische Investoren erstmals die Mehrheit an TikToks US-Geschäft halten werden.

Datenschutz und Algorithmus unter neuer Kontrolle

Besonders interessant sind die technischen Änderungen. Oracle übernimmt die Speicherung sämtlicher US-Nutzerdaten auf amerikanischem Boden und ist für die Prüfung der Einhaltung nationaler Sicherheitsbestimmungen zuständig. Der Empfehlungsalgorithmus, der TikTok zu dem gemacht hat, was es heute ist, soll mit US-Nutzerdaten neu trainiert werden. Das Ziel ist laut dem Memo, den Content-Feed vor äußerer Manipulation zu schützen.

Das Ende einer langen Saga

Der Deal soll am 22. Januar abgeschlossen werden und beendet damit einen Konflikt, der bereits 2020 begann. Nachdem der US-Kongress 2024 ein Gesetz verabschiedet hatte, das ByteDance zum Verkauf zwang, war TikTok im Januar 2025 tatsächlich für einige Stunden offline gegangen. Trump hatte die Durchsetzung des Verbots jedoch mehrfach per Executive Order aufgeschoben, um Zeit für die Verhandlungen zu gewinnen. Mit dem neuen Eigentümer-Konsortium unter mehrheitlich amerikanischer Führung erfüllt TikTok nun die Anforderungen des „Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act“.