Apple TV (ehemals Apple TV+) erweitert sein Serien-Portfolio mit „Beat the Rapper“. Dabei handelt es sich um eine neue Drama-Serie mit Will Poulter.

Apple TV kündigt „Beat the Rapper“ an

Apple TV hat die neue Dramedy-Serie „Beat the Reaper“ mit dem BAFTA-Preisträger und Emmy-Nominierten Will Poulter („Black Mirror“, „The Bear“) in der Hauptrolle angekündigt. Poulter wird auch als Executive Producer fungieren. Showrunner und Executive Producer von „Beat the Reaper“ ist Sam Catlin („Sugar“, „Preacher“, „Breaking Bad“). Apple Studios und New Regency sind die Produktionsfirmen.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Josh Bazell schlüpft Poulter in „Beat the Reaper“ in die Rolle von Dr. Peter Brown, einem Assistenzarzt in einem der berüchtigtsten Krankenhäuser Bostons. Brown verfügt über ein außergewöhnliches medizinisches Talent, arbeitet unter extremen Bedingungen – und trägt eine dunkle Vergangenheit mit sich, die er um jeden Preis geheim halten möchte. Als ihn jedoch ein Patient aus früheren Tagen wiedererkennt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Acht Stunden bleiben Brown, um der Regierung, Auftragskillern der Mafia, dubiosen Gestalten und einer blutigen Spur toter Gangmitglieder zu entkommen.