Mit dem Exynos 2600 hat Samsung den weltweit ersten mobilen Prozessor vorgestellt, der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Der Chip basiert auf Samsungs eigenem Gate-All-Around-Prozess und soll in der kommenden Galaxy S26 Serie zum Einsatz kommen.

Mehr Leistung für KI und Grafik

Der 10-Kern-Prozessor nutzt die neuesten ARM-Architekturen und wurde speziell für KI-Anwendungen optimiert. Samsung verspricht eine Steigerung der CPU-Leistung um 39 Prozent, während die NPU-Performance für künstliche Intelligenz sogar um 113 Prozent zulegen soll. Auch bei der Grafik gibt es Fortschritte. Die neue Xclipse-GPU soll die doppelte Leistung des Vorgängers erreichen und Raytracing um bis zu 50 Prozent beschleunigen. Bezüglich eines integrierten Mobilfunkmodems gibt es noch keine Informationen, aber immerhin deutet Samsung mit einem „5G“-Schriftzug im Werbematerial auf eine entsprechende Funktion hin.

Das Hitze-Problem

Frühere Exynos-Chips hatten keinen guten Ruf. Sie wurden schnell heiß und drosselten ihre Leistung, besonders im Vergleich zu Apples Prozessoren. Samsung will diesem Problem nun mit einer neuen Technologie namens Heat Path Block begegnen. Durch spezielle Materialien soll die Wärme besser abgeleitet werden, damit der Chip auch bei längerer Belastung seine volle Leistung halten kann. Ob das in der Praxis funktioniert, werden erst unabhängige Tests zeigen.

Apple setzt auf TSMC

Apple wird nächstes Jahr voraussichtlich ebenfalls auf die 2nm-Fertigung umsteigen, allerdings bei Auftragsfertiger TSMC. Die Chips A20 und A20 Pro für das iPhone 18 sollen die ersten Apple-Prozessoren mit der neuen 2nm-Technologie werden. TSMC verspricht bei seinem N2-Prozess bis zu 15 Prozent mehr Leistung bei gleichem Stromverbrauch oder alternativ 25 bis 30 Prozent weniger Energiebedarf bei gleicher Performance.

Neben den iPhone 18 Pro Modellen könnte auch Apples erstes faltbares iPhone von der neuen Fertigungstechnik profitieren. Beide Geräte werden für Ende 2026 erwartet. Das iPhone 18 Basismodell soll angeblich Anfang 2027 folgen. Ob auch die M6-Chips für künftige Macs den 2nm-Prozess nutzen werden, ist bisher nicht bekannt.