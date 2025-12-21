Mittlerweile dürfte es sich herumgesprochen, dass Apple den gesamten Dezember für die Aktion „Apple Countdown“ nutzt. Dies bedeutet, dass Tag für Tag im letzten Monat des Jahres ein Blockbuster zum stark reduzierten Preis im Fokus steht. Nur heute könnt ihr euch „Die Nackte Kanone“ zum Preis von 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 21: „Die Nackte Kanone“ als Kauffilm nur 4,99 Euro

Apple hat es sich in den letzten Jahren zur Tradition gemacht, jeden Tag im Dezember einen Film zum stark reduzierten Preis anzubieten. Dieses Mal fiel die Wahl auf eine Komödie. Genau gesagt, könnt ihr euch „Die Nackte Kanone“ für 4,99 Euro sichern. Ihr könnt den Preis für 4,99 Euro ausleihen. Mehr Sinn man es allerdings den Film zu kaufen. Der Kaufpreis beträgt ebenfalls 4,99 Euro

In der Filmbeschreibung heißt es

Nur ein Mann besitzt diese besondere Kombination von Fähigkeiten: die Polizeiwache leiten und die Welt retten! Lt. Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) folgt den Fußstapfen seines Vaters in DIE NACKTE KANONE. Akiva Schaffer (Saturday Night Live), Produzent Seth MacFarlane (Family Guy), Pamela Anderson und Danny Huston sind weitere Stars in dieser wilden und haarsträubenden Komödie.

Der Film startete 2025 und läuft 1 Stunde 24 Minuten. In den Hauptrollen sind Liam Neeson, Pamela Ansderson und Paul Walter Hauser zu sehen. Regie führt Akiva Schaffer.