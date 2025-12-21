Apple hat die Signatur von iOS 26.1 gestoppt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr nicht mehr auf iOS 26.1 downgraden könnt, solltet ihr bereits iOS 26.2 installiert haben. Einen echten Beinbruch stellt die Entscheidung seitens Apple allerdings nicht dar.

Downgrade auf iOS 26.1 nicht mehr möglich

Wirklich überraschend kommt die jüngste Entscheidung seitens nicht. Beim Unternehmen aus Cupertino wiederholen sich von Zeit zu Zeit die Ereignisse und Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren. Dies haben wir in den letzten Jahren allerdings sehr selten erlebt.

Nachdem Apple in der vergangenen Woche die finale Version von iOS 26.2 veröffentlicht hatte und keine echten Probleme aufgetaucht sind, wir die ältere iOS-Version nicht mehr benötigt. iOS 26.2 bietet unter anderem „Live Übersetzung mit AirPods“ sowie Verbesserungen an mehreren Apple-Apps. Darüberhinaus haben die Entwickler Bugs beseitigt und die Leistung des Systems optimiert.

Mittlerweile laufen schon die Arbeiten an iOS 26.3. Kürzlich hat Apple die erste Beta freigegeben und mit der finalen Version ist Ende Januar / Anfang Februar zu rechnen.