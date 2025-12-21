Vor wenigen Tagen hatten wir euch bereits darauf hingewiesen, heute ist es soweit. Der Welt-Meditations-Tag wird begangen und begleitend hat Apple eine Apple Watch Challenge gestartet. Wie immer könnt ihr eine virtuelle Medaille sowie Sticker gewinnen.

Apple Watch: Challenge zum Welt-Meditations-Tag ist gestartet

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen. Los geht es meist mit der Neujahrs-Herausforderung und in diesem Jahr endet das Jahr mit der Challenge zum Welt-Meditations-Tag. Apple schreibt

Zeit, den Weltmeditationstag zu feiern! Am 21. Dezember nimm fünf Achtsamkeitsminuten oder mehr mit der Achtsamkeits-App oder einer App auf, die Achtsamkeitsminuten zu Health hinzufügt, um dieses besondere Abzeichen zu erhalten.

Solltet ihr die Herausforderung meistern (die Hürde ist nicht wirklich hoch), erhalten ihr nicht nur eine virtuelle Medaille, sondern auch spezielle Sticker, die ihr in der Nachrichten-App, in FaceTime und weiteren Apps verwendet werden könnt.