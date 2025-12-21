Mit den Powerbeats Fit hatte Apple im September dieses Jahres die Weiterentwicklung der Beats Fit Pro auf den Markt gebracht. Um den Fokus auf die neuen Kopfhörer zu lenken, hat Appel nun die „Dare to Dream“-Kampagne mit dem Rapper Travis Scott gestartet.

Neue Powerbeats Fit Kampagne gestartet

Beats und Travis Scott haben die gemeinsame „Dare to Dream“-Kampagne gestartet. Die Kampagne ist von einem Tweet von Scott aus dem Jahr 2011 inspiriert, als er noch am Anfang seiner Karriere stand und in dem er behauptete: „Eines Tages wird Travis Scott jemand sein.“

Der Clip zeigt einen jungen Scott, der mit seinem iMac und den originalen Beats Studio-Kopfhörern an Musikprojekten arbeitet. Die Szene wechselt von seinem Schlafzimmer zu einem Traum von ausverkauften Konzerten auf seiner gerade abgeschlossenen „Circus Maximus“-Tour.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Traum ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn seine Mutter holt ihn in die Realität zurück und schickt ihn zur Schule. Inspiriert von dem Traum verfasst Scott den Tweet „One Day Travis Scott will be somebody“. Auf dem Weg zur Schule entdeckt Scott die Powerbeats Fit in seiner Tasche. Hier werden die Vergangenheit (Szene aus 2011) mit der Gegenwart (Powerbeats Fit kamen im Jahr 2025 auf den Markt) verbunden.

Der Kurzfilm soll ein Beweis dafür sein, wie sich der Glaube an sich selbst in der Realität manifestieren kann. Die Frau, die in dem Video zu sehen ist, ist Wanda Webster, die echte Mutter von Travis Scott.

Angebot Beats Powerbeats Fit – Kabellose Workout In-Ear Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, IPX4, bis... High-Performance In-Ear Kopfhörer zum Trainieren mit universell sicher sitzenden Ohrbügeln, die...

Active Noise Cancelling (ANC) blockiert externe Geräusche, um dir einen absoluten Fokus zu geben....

Die Powerbeats Fit sind sportlich ausgerichtete kabellose In-Ear-Kopfhörer, speziell für Workouts und aktive Nutzung. Sie bieten aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und einen Transparenz-Modus, damit du unterwegs Umgebungsgeräusche wahrnehmen kannst. IPX4-Zertifizierung, bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit inkl. Ladecase, Siri-Integration und mehr runden den Funktionsumfang ab. Der Listenpreis beträgt 229 Euro. Bei Amazon könnt ihr euch die Kopfhörer wurde rund 200 Euro sichern.