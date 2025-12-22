Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Countdown 2025“. Tag für Tag steht im Dezember ein Blockbuster im Mittelpunkt. Am heutigen 22. Dezember hat sich Apple direkt für drei Film entschieden. Ihr erhaltet das „Downtown Abbey“-Bundle für nur 14,99 Euro.

Apple Countdown 2025 – Tag 22: „Downtown Abbey“-Bundle nur 14,99 Euro

Apple hat es sich in den letzten Jahren zur Gewohnheit gemacht, den ganzen Dezember über Filme zum stark reduzierten Preis anzubieten. Heute stehen gleich drei Filme als Bundle im Fokus. Ihr erhaltet „Donwtown Abbey“, „Downton Abbey II: Eine neue Ära“ und „Down Abbey: Das große Finale“ zusammen für nur 14,99 Euro.

In der Kurzbeschreibung zum ersten Film der Reihe heißt es

Der Film zum preisgekrönten Serienhit: Der Earl of Grantham, seine Familie und alle Bediensteten von Downton Abbey bereiten sich auf königlichen Besuch vor. Mit Oscargewinnerin Maggie Smith.

In den Hauptrollen sind Hugh Bonneville, Jim Carter und Michelle Dockery zu sehen. Regie führt Michael Engler. Der erste Teil lief 2019 an und dauert 2 Stunden 2 Minuten. Ihr findet das Bundle nur heute zum reduzierten Preis im Apple TV-Store.