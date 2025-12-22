Kurz vor Weihnachten hält OpenAI für seine ChatGPT-Nutzer noch ein Easter Egg bereit. Dieses hat Sam Altman kürzlich auf X angeteasert. Mit einem einzelnen Emoji erhaltet ihr ein von Sora persönlich erstelltes Weihnachtsvideo.

ChatGPT hat ein Easter Egg zu Weihnachten für euch

Um das Osterei in ChatGPT zu finden, müsst ihr lediglich ein Emoji (🎁) im Chat an die Künstliche Intelligence schicken. Anschließend heißt es „Frohe Feiertage. Spielen Sie die Hauptrolle in Ihrem eigenen Urlaubsvideo. Im nächsten Schritt könnt ihr ein Selfie auswählen oder ein Selfie knipsen und an die KI senken.

Nun habt ihr keinen Einfluss mehr. Nachdem das Foto hochgeschickt wurde, wird von Sora euer personalisiertes Video erstellt. Das Ganze dauert rund fünf Minuten und ihr habt keinen Einfluss auf den konkreten Inhalt des Videos.