Mit iOS 26.2 hat Apple vergangene Woche wichtige Sicherheitsupdates veröffentlicht. Gleichzeitig erschien iOS 18.7.3 für all jene, die noch nicht auf das neue Betriebssystem umgestiegen sind. Soweit die Theorie.

In der Praxis sieht es anders aus

Jason Snell von Six Colors berichtet, dass einigen iPhone-Besitzern das iOS 18 Sicherheitsupdate gar nicht erst angeboten wird. Stattdessen bekommen sie nur iOS 26.2 als einzige Option angezeigt. Das Problem betrifft Nutzer, die sich bewusst gegen iOS 26 entschieden haben, obwohl ihr iPhone kompatibel wäre. In den Einstellungen taucht iOS 18.7.3 schlicht nicht auf.

Wer mit einem iPhone 11 oder neuer noch immer iOS 18 nutzt, hat diese Entscheidung vermutlich nicht zufällig getroffen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Manche Nutzer haben Probleme mit der Kompatibilität bestimmter Apps. Andere warten grundsätzlich ab, bevor sie ein neues Betriebssystem installieren. Und nicht wenige stören sich schlicht am Liquid Glass Design, das Apple mit iOS 26 eingeführt hat.

Die Sicherheitsupdates haben durchaus Gewicht. Beide Versionen beheben mehrere Fehler, unter anderem auch zwei WebKit-Schwachstellen, die laut Apple bei gezielten Angriffen auf bestimmte Personen ausgenutzt wurden. Wie Snell anmerkt, sollten Nutzer nicht vor die Wahl gestellt werden, entweder ein Sicherheitsupdate zu ignorieren oder eine Betriebssystemversion zu installieren, für die sie noch nicht bereit sind.

Es gibt einen Workaround

Mehrere Nutzer haben Snell berichtet, dass es einen Workaround gibt. Wer sich für Apples öffentliches Beta-Programm anmeldet und dort den iOS 18 Track auswählt, bekommt iOS 18.7.3 angeboten. Für ein simples Sicherheitsupdate ist das allerdings ein ziemlich aufwendiger Prozess.

Ein Blick auf Apples offizielle Sicherheitsseite zeigt übrigens, dass iOS 18.7.3 nur für ältere Geräte verfügbar ist. Konkret geht es um iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR sowie diverse iPad-Modelle, die allesamt nicht mehr mit iOS 26 kompatibel sind. Das deutet darauf hin, dass die Möglichkeit, iOS 18.7.3 über den Beta-Kanal zu installieren, möglicherweise selbst ein Versehen ist.