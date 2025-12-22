Apple bereitet sich offenbar auf die Testproduktion des iPhone 18 Lineups vor. Nach Angaben des Leakers Fixed Focus Digital sollen die ersten kleinen Fertigungsläufe kurz nach dem chinesischen Neujahr starten, also voraussichtlich Ende Februar, wenn die Fabriken nach der Feiertagspause wieder den Normalbetrieb aufnehmen.

Produktionslinien für die Pro-Modelle stehen bereits

Besonders interessant ist die Behauptung, dass die Produktionslinien für die iPhone 18 Pro Modelle bereits eingerichtet sind. Das deutet darauf hin, dass Apple das Hardware-Design der Pro-Varianten intern bereits finalisiert hat. Wer auf äußerliche Veränderungen hofft, könnte allerdings enttäuscht werden.

Laut Fixed Focus Digital fallen die Design-Anpassungen dezent aus, was dann auch zu früheren Einschätzungen passt, wonach das iPhone 18 Pro weitgehend dem Design des iPhone 17 Pro folgen soll. Das Kamerasystem auf der Rückseite wird demnach weiterhin im neuen Kamera-Plateau untergebracht sein.

Geteilter Launch-Zyklus als neue Strategie

Der Leaker widmet sich außerdem Apples angeblich geplantem Strategiewechsel beim iPhone-Launch. Die Pro-Modelle sollen demnach im September 2026 erscheinen, gemeinsam mit Apples erstem faltbaren iPhone. Das Standard-iPhone 18 und das iPhone 18e würden dann erst im Frühjahr 2027 folgen.

Technische Neuerungen in Aussicht

Beim iPhone 18 könnte Apple bei der Taste für die Kamerasteuerung sparen und auf den kapazitiven Sensor verzichten. Die Druckerkennung für sämtliche Funktionen soll aber erhalten bleiben. Erfreulicherweise soll das Standard-Modell auf 12 GB RAM aufgestockt werden und TSMCs 2-nm-Architektur für den A20-Chip nutzen.

Die Pro-Modelle versprechen noch mehr Neuerungen. Apple arbeitet offenbar an Face ID unter dem Display, einer variablen Blende für die Kamera sowie einem neuen dreilagigen Bildsensor von Samsung. Hinzu kommt der hauseigene C2-Mobilfunkchip, der ebenfalls sein Debüt feiern könnte. Bestätigt ist davon natürlich noch nichts, aber die Gerüchteküche brodelt bereits kräftig.