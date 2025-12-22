Den Hersteller Nomand und seine Produkte haben wir euch in den letzten Jahren immer mal wieder vorgestellt. Nun hat dieser mit der Stratos-Reihe ein Hybrid-Armband für die Apple Watch angekündigt und auf den Markt gebracht.
Nomad bringt neues Hybrid-Armband für die Apple Watch auf den Markt
Nomad präsentiert ein neues Hybrid-Armband für die Apple Watch, das präzise gefertigte Grad-4-Titansegmente mit flexiblen Elementen aus Fluorkautschuk (FKM) kombiniert. Die offen gestalteten Titanverbindungen lassen farbige FKM-Inlays sichtbar werden und erzeugen einen charakteristischen Look, der technische Präzision mit sportlicher Alltagstauglichkeit verbindet. Die Bezeichnung „Stratos“ greift diesen Ansatz subtil auf und verweist auf die Leichtigkeit und klare Formsprache des Designs.
Alles in allem stehen ab sofort sechs Varianten, jeweils mit einer Titan-Außenstruktur in Titanium Black oder Titanium Natural sowie farblichen Akzenten in Black, Ultra Orange oder Volt, zur Auswahl. Kostenpunkt? 179,95 Euro
Alle Fakten im Überblick
- Hybrides Apple-Watch-Armband aus Grad-4-Titan und Fluorkautschuk (FKM)
- Titan-Außensegmente für Stabilität und eine präzise, technische Optik
- Innenliegende FKM-Elemente für Flexibilität, Tragekomfort und Wasserresistenz
- Offene Titansegmente lassen farbige FKM-Details sichtbar werden – charakteristischer Hybrid-Look
- Flexibles Design für komfortables Tragen über den Tag
- Magnetischer Verschluss für sicheren Halt
- Werkzeug zur Längenanpassung im Lieferumfang
- Widerstandsfähig gegenüber seitlicher Ausziehkraft von 5–20 kgf
- Kompatibel mit Apple Watch 49 Millimeter, 46 Millimeter, 45 Millimeter, 44 Millimeter und 42 Millimeter (Ultra 1–3, Series 1–11, SE)
- Passend für Handgelenke von 130 bis 200 Millimeter
- Bandlänge: 95 Millimeter (Pin-Seite) / 135 Millimeter (verstellbare Seite)
- Laschenbreite: 35 Millimeter / Titanverbindung: 23,6 Millimeter
- Farbkombinationen:
- Titanium Natural + Black FKM
- Titanium Natural + Ultra Orange FKM
- Titanium Natural + Volt FKM
- Titanium Black + Black FKM
- Titanium Black + Ultra Orange FKM
- Titanium Black + Volt FKM
- Hybrid-Design aus Grad 4 Titanverbindungen und FKM-Elemente
- Offene Bereiche zwischen Titanverbindungen lassen das FKM dekorativ hervorblitzen –...
