Den Hersteller Nomand und seine Produkte haben wir euch in den letzten Jahren immer mal wieder vorgestellt. Nun hat dieser mit der Stratos-Reihe ein Hybrid-Armband für die Apple Watch angekündigt und auf den Markt gebracht.

Nomad bringt neues Hybrid-Armband für die Apple Watch auf den Markt

Nomad präsentiert ein neues Hybrid-Armband für die Apple Watch, das präzise gefertigte Grad-4-Titansegmente mit flexiblen Elementen aus Fluorkautschuk (FKM) kombiniert. Die offen gestalteten Titanverbindungen lassen farbige FKM-Inlays sichtbar werden und erzeugen einen charakteristischen Look, der technische Präzision mit sportlicher Alltagstauglichkeit verbindet. Die Bezeichnung „Stratos“ greift diesen Ansatz subtil auf und verweist auf die Leichtigkeit und klare Formsprache des Designs.

Alles in allem stehen ab sofort sechs Varianten, jeweils mit einer Titan-Außenstruktur in Titanium Black oder Titanium Natural sowie farblichen Akzenten in Black, Ultra Orange oder Volt, zur Auswahl. Kostenpunkt? 179,95 Euro

Alle Fakten im Überblick