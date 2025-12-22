Das Jahr 2025 neigt sich langsam dem Ende zu. In den vergangenen Tagen haben wir bereits zahlreiche Jahresrückblicke, Top-Charts und Best-of-Listen gesehen. Nun ziehen auch Vodafone und o2 Bilanz und melden neue Höchstwerte bei Datennutzung und Netzbelastung im Mobilfunk.

o2-Netz: 5,7 Milliarden Gigabyte von Januar bis November 2025

Das Jahr ist zwar noch nicht ganz vorbei, dennoch blickt o2 bereits auf die Monate Januar bis November 2025 zurück. Laut o2 treiben Streaming, Social Media, Videotelefonie und Live-Sport – begünstigt durch große Datenpakete und Unlimited-Tarife – den Datenverkehr weiter in die Höhe. In diesem Zeitraum transportierte das o2-Netz mehr als 5,7 Milliarden Gigabyte an Daten und liegt damit schon über dem Vorjahreswert von 5,6 Milliarden Gigabyte. Bis zum Jahresende rechnet Telefónica mit deutlich über 6 Milliarden Gigabyte.

Fun Fact: Im Jahr 2017 lag das gesamte übertragene Datenvolumen bei o2 noch bei 418 Millionen Gigabyte. Heute sind es mehr als 500 Millionen Gigabyte – pro Monat.

Für einen Tagesrekord sorgte der achte Spieltag der aktuellen Fußball-Bundesliga-Saison: An einem Sonntag im Herbst flossen rund 20 Millionen Gigabyte an nur einem Tag durch das o2-Netz. Auch Großveranstaltungen wie das Wacken Open Air oder Rock am Ring führten zu einem massiven Datenansturm.

Parallel dazu führten o2-Kunden von Januar bis November 2025 rund 1,5 Milliarden Stunden Telefongespräche. Für das Gesamtjahr werden etwa 1,7 Milliarden Stunden erwartet. Das entspricht einem Rückgang von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und spiegelt den anhaltenden Trend hin zu Messaging-Diensten und Videocalls wider, die als mobile Datennutzung erfasst werden.

Wie es sich gehört, weist o2 in diesem Zusammenhang auch auf den Netzausbau hin: Im Jahr 2025 wurden rund 8.000 Ausbaumaßnahmen umgesetzt (Vorjahr: 7.500). Zudem nahm der Anbieter mehr als 600 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb, insbesondere zur Verbesserung der Versorgung in ländlichen Regionen.

Vodafone: Mehr Datenverkehr und steigendes Gesprächsvolumen

Auch Vodafone zieht eine positive Bilanz für 2025. Mehr Nutzer, ein deutlich höherer Datenverbrauch und erstmals seit drei Jahren wieder steigende Telefonie-Zahlen prägen den Jahresrückblick des Netzbetreibers.

In den vergangenen zwölf Monaten transportierte das Vodafone-Mobilfunknetz rund 4,1 Milliarden Gigabyte an Daten – ein Plus von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Datenmenge würde ausreichen, um etwa 46.000 Jahre lang Netflix-Filme in 4K Ultra HD zu streamen (bei rund 20 Gigabyte pro Film). Durchschnittlich flossen 2025 täglich mehr als 11 Millionen Gigabyte durch das Vodafone-Netz. Ein Vertragskunde verbrauchte im Monatsdurchschnitt 16,5 Gigabyte, nach 14,5 Gigabyte im Jahr zuvor.

Im Gegensatz zu o2 verzeichnet Vodafone zudem wieder mehr Telefonate. Das Gesprächsvolumen lag 2025 bei rund 81 Milliarden Minuten, was einem Zuwachs von über zehn Prozent im Jahresvergleich entspricht. Ein durchschnittliches Handygespräch dauerte in diesem Jahr 2 Minuten und 43 Sekunden.

Um Funklöcher zu schließen und die Netzqualität weiter zu verbessern, hat Vodafone mehr als 11.000 Bauprojekte in Städten und Landkreisen, entlang von Autobahnen sowie Bahnstrecken abgeschlossen. Insgesamt errichtete der Anbieter 1.254 neue Mobilfunkstationen und baute das LTE- und 5G-Netz an über 10.000 Standorten gezielt aus.