Apple TV+ hat beschlossen, die Serie „The Last Frontier“ nicht fortzusetzen. So berichtet das Branchenmagazin Variety, dass es keine zweite Staffel des Thrillers geben wird.

Vielversprechender Start ohne Durchhaltevermögen

Die Serie mit Jason Clarke in der Hauptrolle feierte im vergangenen Oktober ihre Premiere und wurde zunächst durchaus positiv aufgenommen. Allerdings konnte „The Last Frontier“ die anfängliche Begeisterung offenbar nicht über die gesamte Staffel hinweg aufrechterhalten. Bis zum Staffelfinale am 5. Dezember verlor die Serie merklich an Schwung.

Das spiegelt sich auch in den Bewertungen auf IMDb wider. Während die Pilotfolge noch eine solide 7,7 erhielt, sackte das Finale auf 6,2 ab. Ein deutlicher Abwärtstrend, der Apple wohl bei der Entscheidung beeinflusst haben dürfte.

Worum geht es in der Serie?

„The Last Frontier“ erzählt die Geschichte von Frank Remnick, gespielt von Clarke, dem einzigen US-Marshal in der rauen Wildnis Alaskas. Sein ruhiges Revier gerät völlig aus den Fugen, als ein Gefangenentransportflugzeug in der abgelegenen Landschaft abstürzt und Dutzende gewalttätiger Häftlinge freisetzt. Remnick muss nicht nur die Stadt beschützen, der er seinen Dienst geschworen hat. Er beginnt auch zu vermuten, dass der Absturz kein Unfall war, sondern der erste Schritt eines ausgeklügelten Plans mit weitreichenden Konsequenzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple gab früh grünes Licht

Interessant ist, dass Apple bereits im Februar 2023 eine komplette Staffel bestellte, ohne vorher eine Pilotfolge drehen zu lassen. Diese sogenannte Straight-to-Series-Order zeigt, wie viel Vertrauen der Konzern ursprünglich in das Projekt hatte. Umso enttäuschender dürfte das Ergebnis für alle Beteiligten sein.

„The Last Frontier“ reiht sich in eine wachsende Liste von Apple-Serien ein, die nach nur einer Staffel eingestellt wurden. Prominente Beispiele sind „Time Bandits“, „Sunny“, „Shantaram“, „Constellation“ und „Der Morgen davor und das Leben danach“. Auch weniger bekannte Produktionen wie „Mr. Corman“, „Still Up“, „High Desert“ und „City On Fire“ teilten das Schicksal.