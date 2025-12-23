Apple arbeitet derzeit an iOS 26.3. Mit dem kommenden iPhone-Update will der Hersteller das Zusammenspiel zwischen iPhone und Wearables von Drittanbietern deutlich verbessern. Dieses Vorgehen stößt bei der EU-Kommission auf Zustimmung.

iOS 26.3: Verbesserter Pairing-Prozess für Drittanbieter-Wearables in der EU

In den vergangenen Monaten wurde Apple von der EU bereits zu mehreren Systemanpassungen verpflichtet. Der Digital Markets Act (DMA) verlangt unter anderem, dass Zubehör von Drittanbietern den gleichen Funktionsumfang und Zugriff auf Gerätefunktionen erhält wie Apples eigene Produkte. Kurz nach der Freigabe von iOS 26.3 tauchten erste Hinweise darauf auf, an welchen Stellschrauben Apple dreht – nun werden die Änderungen konkreter.

Mit iOS 26.3 plant Apple unter anderem folgende Verbesserungen für Drittanbieter-Wearables:

Proximity Pairing: Wer AirPods nutzt, kennt den besonders einfachen Kopplungsprozess. Künftig sollen auch Kopfhörer von Drittanbietern auf ähnliche Weise mit iPhone oder iPad verbunden werden können. Dazu reicht es, das Zubehör in die Nähe des Geräts zu bringen und den Kopplungsvorgang per Fingertipp zu starten. Mehrere manuelle Schritte entfallen.

Benachrichtigungen: Drittanbieter-Wearables wie Smartwatches sollen künftig iPhone-Benachrichtigungen empfangen und darauf reagieren können – eine Funktion, die bislang überwiegend der Apple Watch vorbehalten war. Apple weist jedoch darauf hin, dass Benachrichtigungen immer nur an ein verbundenes Gerät weitergeleitet werden. Wird ein Drittanbieter-Gerät aktiviert, werden Benachrichtigungen auf einer verbundenen Apple Watch entsprechend deaktiviert.

Die EU-Kommission erklärt, dass Entwickler Smartwatches, Kopfhörer und auch Fernseher von Drittanbietern bereits mit den neuen Funktionen von iOS 26.3 testen können. Der vollständige Rollout ist für das Jahr 2026 geplant und soll dann europaweit verfügbar sein.