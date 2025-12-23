Es heißt, dass Apple im kommenden Jahr mehr als 20 neue Produkte vorstellen wird. Ein Produkt könnte dabei besonders hervorstechen: eine neue Brille, die den Grundstein für Tim Cooks erklärtes Top-Projekt legen soll.

Tim Cooks wichtigste Produkt-Initiative könnte 2026 endlich Form annehmen

Laut aktuellen Berichten könnte Apple im Jahr 2026 erstmals seine sogenannten „Apple Glasses“ enthüllen – möglicherweise unter dem Namen „Apple Vision“. Ein offizieller Starttermin für den Verkauf ist zwar noch nicht gesetzt, es wird aber erwartet, dass die Geräte frühestens 2027 in den Handel kommen könnten. Die Präsentation selbst dürfte aber bereits deutlich früher stattfinden – ganz ähnlich, wie Apple das bereits mit der Vision Pro gezeigt hat.

Erste Apple-Brille ohne vollwertige AR-Funktionen

Im Gegensatz zur Vision Pro soll die erste Generation der Glasses noch keine echte Augmented Reality bieten. Stattdessen konzentriert sich das Gerät eher auf Siri, künstliche Intelligenz und den Anschluss ans iPhone – ähnlich dem Konzept der Apple Watch.

Trotzdem gilt diese frühe Version als ein wichtiger Schritt hin zu einer „echten“ AR-Brille, wie sie Apples CEO seit Jahren anstrebt: eine dünne, alltagstaugliche AR-Brille, die digitale Inhalte direkt in das Sichtfeld einblendet. Laut Branchen-Insidern ist genau dieses langfristige AR-Projekt einer der wichtigsten Entwicklungsschwerpunkte für Cook und Apple – vielleicht sogar seine bedeutendste Produktvision derzeit.

Schon mit der Vision Pro und dem zugehörigen visionOS hat Apple eine Vorstellung davon gezeigt, wie die Zukunft des räumlichen Computings aussehen könnte – und die Glasses dürften einen wichtigen Ausblick darauf geben, wie Apple das AR-Erlebnis künftig zugänglicher machen will.

Fazit: Auch wenn die ersten Apple Glasses kein vollwertiges AR-Display bieten, könnte ihre Enthüllung 2026 ein entscheidender Meilenstein für Apple sein – und der Einstieg in ein neues Produktsegment, das CEO Cook offenbar seit Jahren vorantreibt.