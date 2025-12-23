Sponsored Post

Apples integrierte Videotools sind praktisch, solange sie funktionieren. Sobald ihr allerdings versucht, mit unterschiedlichen Dateiformaten zu arbeiten, einen alten Clip in niedriger Auflösung aufzuwerten oder ein Video für die Veröffentlichung auf verschiedenen Plattformen vorzubereiten, gerät der Workflow ins Stocken. Ihr wechseln ständig zwischen Apps hin und her, exportiert immer wieder und verbringt mehr Zeit mit der Fehlerbehebung als mit der eigentlichen Erstellung eurer Videos.

Hier setzt Macxvideo AI an und bietet einen spürbaren Mehrwert. Anstatt euch mit mühsam zusammengewürfelten Lösungen zu überfordern, integriert das Software-Tool alle Funktionen nahtlos in ein reibungsloses Nutzererlebnis. Vom Hochskalieren alter Clips in niedriger Auflösung und der mühelosen Konvertierung inkompatibler Formate über die drastische Reduzierung der Dateigröße ohne Qualitätsverlust bis hin zum direkten Herunterladen von Videos. Macxvideo AI wurde entwickelt, um euch die Arbeit zu erleichtern, damit ihr euch auf das Ergebnis und nicht auf den Prozess konzentrieren könnt.

Weihnachtsangebot: Lebenslange Lizenz für Macxvideo AI + 3 Gratisgeschenke

Für Mac-Nutzer, die regelmäßig Videos und Bilder bearbeiten – egal ob Content Creator, Vlogger, Hobbyfilmer oder alle, die volle KI-Funktionalität ohne Nutzungslimits nutzen möchten – ist die Weihnachtszeit die perfekte Gelegenheit, Ihr Toolset mit Macxvideo AI aufzurüsten.

In diesem Jahr ist Macxvideo AI zu Weihnachten zu einem unschlagbaren Preis erhältlich:

Lebenslange Lizenz für 1 Mac: 39,95$ (-55% Rabatt)

Familienlizenz für 3–5 Macs: 59,95 $, (-62% Rabatt )

1 Tool kaufen und zusätzlich 3 Gratisgeschenke erhalten

MacX MediaTrans – iPhone-Übertragungstool (ursprünglich 19,95 $, jetzt kostenlos) Aiarty Image Matting – KI-Hintergrundentferner (ursprünglich 49,00 $, jetzt kostenlos) MobiKin Eraser – iOS-Daten dauerhaft löschen (ursprünglich 49,95 $, jetzt kostenlos)

Dieses Angebot ist ideal für alle Nutzer, die die hauseigenen Mac-Medientools in einem praktischen Paket vereinen möchten.

Kernfunktionen: Effizienter Mac-Video-Workflow ohne Nutzungsbeschränkungen

Für alle, die täglich mit Video und Audio arbeiten, ist die größte Frustration nicht etwa eine fehlende Funktion, sondern ein umständlicher Workflow. Ständiges Wechseln zwischen Apps zum Konvertieren, Komprimieren, Bearbeiten oder Aufnehmen bremst den Arbeitsfluss erheblich. Macxvideo AI vereint alles in einem übersichtlichen Prozess – ohne versteckte Kosten oder Limits.

Konvertierung: GPU-beschleunigt und formatflexibel

Formatinkompatibilität ist einer der häufigsten Zeitfresser in der Videoproduktion. Macxvideo AI beseitigt diese Hürde durch die Unterstützung von über 420 Video- und Audioformaten, darunter HEVC und ProRes, die vollständig für macOS und Apple Silicon optimiert sind. Dank GPU-Beschleunigung werden selbst große Mengen an 4K-, 8K- oder 3D-Videos bis zu 47-mal schneller konvertiert, während die CPU-Auslastung unter 2 % bleibt. So bleibt euer Mac reaktionsschnell und wird nicht überlastet.

Komprimieren: 90 % kleinere Dateien, gleiche Wiedergabequalität

Große 4K-Aufnahmen und lange Bildschirmaufnahmen belegen schnell viel Speicherplatz und verlangsamen das Teilen. Die Stapelkomprimierung von Macxvideo AI reduziert die Dateigröße deutlich, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Von der Freigabe von Festplattenspeicher bis hin zu schnelleren Uploads, AirDrop-Übertragungen oder Cloud-Sharing – die Komprimierung läuft unauffällig im Hintergrund.

Aufnehmen, Herunterladen & Bearbeiten: Schnell, reibungslos und für jedes Projekt geeignet

Macxvideo AI macht schnelles Bearbeiten, Aufnehmen von Inhalten und das sofortige Herunterladen von Videos im Stapelverfahren kinderleicht. Ihr könt Videos trimmen, zusammenfügen, zuschneiden, Untertitel oder Text hinzufügen und grundlegende Effekte anwenden, ohne durch komplexe Zeitleisten oder überladene Benutzeroberflächen navigieren zu müssen. Bildschirmaufnahmen sind genauso einfach und unterstützen Vollbild-, Webcam- und Systemaudioaufnahmen mit bis zu 4K 60 fps.

Erweiterte KI-Funktionen: Integrierte Verbesserungen über die Grundlagen hinaus

Der wahre Unterschied liegt nicht in der einfachen Konvertierung, Komprimierung oder Bearbeitung, sondern darin, wie Macxvideo AI KI-Funktionen direkt in den Workflow integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die separate Module, Cloud-Abonnements oder nutzungsbasierte Abrechnung erfordern, bietet Macxvideo AI eine vollständig integrierte Suite von KI-Verbesserungen, die uneingeschränkt angewendet werden können.

Video-AI: Sofortige Wiederherstellung von Klarheit, Stabilität und Bewegung

Nichts stört den Projektfluss mehr als unscharfes, ruckeliges oder verwackeltes Videomaterial. Macxvideo AI behebt alle drei Probleme gleichzeitig: Es skaliert alte oder minderwertige Clips mit Video Super Resolution auf gestochen scharfes 4K hoch, glättet Bewegungen bei Aufnahmen mit der Handkamera, Drohne oder Action-Kamera dank KI-Videostabilisierung und behebt ruckelige Wiedergabe oder ermöglicht Zeitlupenaufnahmen durch KI-Frame-Interpolation. Das Ergebnis sind Videos, die professionell und hochwertig wirken – ohne stundenlange manuelle Nachbearbeitung.

Bild-AI: Erweckt alte, unscharfe oder monochrome Fotos zum Leben

Alte, beschädigte oder monochrome Bilder sehen nicht nur schlecht aus, sie stören auch euren kreativen Fluss. Macxvideo AI entfernt Bildrauschen, stellt feine Gesichtsdetails wieder her und verleiht Schwarzweißfotos in einem nahtlosen Prozess realistische Farben. Das Ergebnis: scharfe, lebendige Bilder, die sich ohne mühsame manuelle Bearbeitung für Bildschirme, Ausdrucke oder die Langzeitarchivierung eignen.

Audio AI: Gesang isolieren, klarer Klang, keine Ablenkungen

Trennt Gesang und Instrumente für Karaoke, Remixe oder Voiceovers. Die KI-Rauschunterdrückung entfernt störende Hintergrundgeräusche wie Wind, Brummen oder Klicks für klare und saubere Audioergebnisse.

Zusammenfassung: Die All-in-One-Medienlösung für Mac

Macxvideo AI baut auf den bewährten Kernfunktionen für Konvertierung, Komprimierung, Bearbeitung, Aufnahme und Download auf und nutzt alle KI-Funktionen lokal in einem einzigen Prozess. Alle Funktionen sind vollständig enthalten, ohne Nutzungsbeschränkungen. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Ihr könnt euch das Tool mit einem einmaligen Kauf sichern. Eine komplette, in sich geschlossene Medienlösung für Mac-Content-Ersteller und Hobbyisten. Sichert euch Macxvideo AI jetzt in der Weihnachtszeit und profitiert von Xmas-Special. Euer All-in-One-Medien-Toolkit für Mac ist jetzt noch einfacher zu bekommen.