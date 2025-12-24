Wir starten in den heutigen Heiligabend und werden einen Blick auf aktuellen Amazon Blitzangebote. Möchtet ihr euch noch das ein oder andere Schwächen sichern. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“
Amazon Blitzangebote
- Die Meta Quest 3 ist das ultimative Virtual-Reality-Gerät und bietet dank Infinite Display das...
- Hol dir das ultimative Gaming-Erlebnis und spiele die besten Xbox-Games auf einem 312 Zoll großen...
- DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
- SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
- Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke...
- 140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder...
- Ultimatives USB-C Design: Mit 3 USB-C Ports bietet dir unser Ladegerät eine zukunftssichere und...
- Entfessle deine Ladepower: Erlebe blitzschnelles Laden von 65W beim einzelnen USB-C-Port. Unser 65W...
- Apple Find My Certified (nur iOS): keine Installation erforderlich, einfach mit der integrierten...
- Auswechselbare Batterie: Verwenden Sie CR2032 Knopfzellenbatterie, die Lebensdauer beträgt bis zu...
- Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...
- Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...
- Über 20h Spielzeit: Genießen Sie bis zu 500 Titel mit führender Batterietechnologie und der...
- Überall Musik: Ultraleicht, IPX7 wasserdicht, ideal für Outdoor und Zuhause – Ihr perfekter...
- All-in-One-Station: Der Omni C20 reinigt vollautomatisch mit Funktionen wie Entleeren, Waschen,...
- 8,5cm Design: Der Roboterstaubsauger C20 reinigt mühelos enge Bereiche wie unter Schreibtischen und...
- Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...
- KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...
- PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...
- Hinweise: Aqara Hub ist erforderlich und separat erhältlich. Erfordert eine sichere 2,4-GHz-WLAN...
- Erkennung von unbefugtem Eintreten: Immer, wenn die Tür/das Fenster unerwartet geöffnet wird,...
- [Kompatibilität] Exklusiv entworfen für iPhone 17 Pro 6,3 Zoll entwickelt. HINWEIS: Nicht für...
- [Super Magnetische Adsorption] Integrierte Präzisionsmagnete sorgen für schnelles kabelloses Laden...
- 🛴【𝐌𝐢𝐭 𝐒𝐭𝐫𝐚ß𝐞𝐧𝐳𝐮𝐥𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐠】...
- 🛴【𝐏𝐚𝐧𝐧𝐞𝐧𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞𝐫𝐞...
- 4MP HD & Nachtsicht in Echtfarbe: Überwachungskamera außen G5 Pro bietet eine 4MP-Auflösung mit...
- Lokale Visuelle KI & Geräuscherkennung: Dank der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) unterstützt...
- Taghelle Nachtsicht mit MaxColor Vision: Entdecke die eufyCam S3 Pro mit 4K-Auflösung und...
- Hightech-Solarpower: Genieße ganzjährig zuverlässige Sicherheit mit der SolarPlus...
- Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...
- Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...
- 【Power Bank mit 20.000mAh】Lade dein iPhone 16 bis zu 4 Mal oder dein Samsung S24 bis zu 3,79 Mal...
- 【30W Zweiweg-Schnellladung】Lade deine Geräte schnell mit 30W Leistung auf und lade die...
- EA SPORTS FC 26 hat die besten Profis der größten Clubs und Wettbewerbe aus aller Welt im Angebot;...
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition (disc) enthält das vollständige Spiel
- MESSEN SIE VOR DEM KAUF - Die Oura Ring 4 Größen unterscheiden sich von den Standard-Ringgrößen....
- OURA-MITGLIEDSCHAFT - Der erste Monat der Mitgliedschaft ist bei Ihrem Kauf kostenlos, danach 5,99...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- 4K QNED evo AI TV mit Dynamic QNED Display mit LED-Backlight und Local Dimming für reinste Farben
- α8 Gen2 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und optimalen...
- Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27...
- Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...
- Hinweis: Ab 12. Nov, diese schwarz Stehleuchte wechselt in eine neue Version. Es wurden hinsichtlich...
- Nahtlos in Ihr Smart Home integriert: Govee Stehlampe LED verbindet sich via Matter-Protokoll...
- WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...
- DIE POWER DES M3 – Mit einer leistungsstarken 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der...
- HYBRID ACTIVE NOISE CANCELLING: Dank der Kombination aus 2 internen und 2 externen Mikrofonen...
- KLANGPROFIL IN HÖCHER PRÄZISION: Die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung verfügen über...
- Power, so schlank wie nie: Mit einem Maß von gerade einmal 1,47 x 7,06 x 10,4cm setzt das schlanke...
- Ultra-schnelles, kabelloses Laden mit 15W: Lade deine Geräte zu jeder Zeit mit kabelloser...
- Komfort-Schnurlostelefon mit intuitiver Menüführung für alle FRITZ! Box-Modelle mit...
- Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (180 PPI), Telefonbücher für bis zu 300...
- Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
- Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
- Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2025 mit allen Einkunftsarten. Mit Mantelbogen und allen...
- WISO Steuer 2026 zeigt sofort die Erstattung oder Nachzahlung. Hunderte Steuer-Tipps, über 150...
- DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
- SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
- Smarte Sicherheit der neuen Generation (2024): Die eufy Innenkamera E30 bietet fortschrittliche...
- Rund-um-die-Uhr kristallklare Aufnahmen: Erlebe 24/7-Überwachung in beeindruckendem 4K. Dank der...
- Smarter Heizkörperregler zum Energie sparen für das FRITZ!Box-Heimnetz, automatische und präzise...
- Einfache Montage und Einrichtung an allen gängigen Heizkörperventilen mit Anschlussgewinde,...
- 2 MPPT und 9,6kWh maximale Kapazität: Lege dir mit diesem 2 MPPT-System (für bis zu 2 Solarpanels)...
- Solarenergie effizienter machen: Die Solarbank 2 Plus kann den von den Solarpanelen erzeugten und...
- HERAUSRAGENDER WIRELESS-SOUND - Mithilfe der Audiotechnologien aptX Lossless und aptX Adaptive...
- MEHR MUSIK, WENIGER GERÄUSCHE - Mit insgesamt acht Mikrofonen unterdrückt die ausgezeichnete...
- 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
- 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Keine Produkte gefunden.
- 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
- ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
- 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
- UltraView Umweltüberwachungstechnologie] Mit hochpräzisem 3D-LiDAR erkennt der MOVA 1000 einen...
- Einfache und schnelle kabellose Einrichtung sowie genaue Kartierung] Steuern Sie den MOVA 1000 aus...
- MagSafe-kompatibles Schnellladen: 15W Ladeleistung magnetisch fixiert Ihr iPhone der Serien...
- 3-in-1 Ladelösung: Ein Gerät lädt gleichzeitig iPhone, Apple Watch und AirPods, perfekt für...
- [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
- [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
- 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...
- Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...
- Taghelle Nachtsicht mit MaxColor Vision: Entdecke die eufyCam S3 Pro mit 4K-Auflösung und...
- Hightech-Solarpower: Genieße ganzjährig zuverlässige Sicherheit mit der SolarPlus...
- ECHO DOT KIDS – Unser beliebtester und niedlichster smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder...
- LERNEN UND SPASS – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen oder Gutenachtgeschichten...
- 45W Schnellladung ist mit den meisten Android-Geräten kompatibel: Laden Sie Ihr Galaxy S25+/S25...
- 45W Turbo-Eigenaufladung (4h vs. 6h bei 20W): Die Powerbank lädt sich selbst mit 45W in nur 4...
- 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
- 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
- Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
- Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
- Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
- Kompakt und voller Power: Tragbare Energie, die genauso flexibel ist wie du. Gib deinen Geräten...
- 7 Ladeanschlüsse: Versorge all deine Geräte mit vielseitigen Anschlüssen, darunter 2× AC (300W),...
- JÄHRLICH 637€ AN STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
- LANGLEBIGE LEISTUNG: Die Solarbank 2 Pro versorgt dein Zuhause 15 Jahre lang mit 6000 Ladezyklen (10...
- 【Unübertroffene magnetische Kraft】Die eingebauten Supermagnete in der TAURI für iPhone 17 Pro...
- 【Upgrade: 15-Fuß (4,5 Meter) Mehrschichtiger Fallschutz】 Unser iPhone 17 Pro Hülle verfügt...
- [Kompatibilität]: Die TOCOL Schutzfolie nur kompatibel mit iPhone 17 Pro / iPhone 16 Pro 6,3 Zoll....
- [Höchster Schutz]: Das 9H härte Premium-Schutzglas vereint effektiven Bruchfest, stoßsicher und...
- Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
- Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
- Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
- Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
- REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
- 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
- FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
- LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...
- LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
- Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
- EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
- INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
- ALL-IN-ONE-STATION FÜR SELBSTÄNDIGE REINIGUNG: Der X10 Pro Omni reinigt die Wischpads mit...
- 8.000Pa STARKE SAUGKRAFT FÜR TIEFENREINE SAUBERKEIT: Der X10 Pro Omni Staubsauger Roboter saugt...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- PERSÖNLICHER COACH: Die Smart Scale P3 schreit dich nicht an, sondern findet durch sorgfältige...
- MOTIVATOIN MIT EIGENEM 3D-MODELL: Während du auf deiner Fitnessreise Fortschritte machst,...
- MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
- PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth oder...
- Intelligente App-Steuerung: Überwache deinen Stromverbrauch mit Datenvisualisierung und passe...
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
- 【4K HDR10】Genießen Sie Ihre Lieblingsinhalte in kristallklarer 4K-Auflösung. HDR10 verbessert...
- 【Fire TV】Genießen Sie sofortigen Zugriff auf tausende Apps wie Netflix, Prime Video und Disney+...
- ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
- PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...
- PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...
- 【Magnetische Wiederaufladbare Handwärmer】 Der UT3 Lite verfügt über vier starke Magnete, mit...
- 【Ultraleicht, Ultradünn】Mit einer Dicke von 1,85 cm passen die UT3 Lite problemlos in Ihre...
- ERLEBE DIE NEUSTE GENERATION: Die Videotürklingel ist unsere intelligente Sicherheitstürklingel...
- ZWEI JAHRE BATTERIELAUFZEIT: bis zu zwei Jahre durchgängiger Betrieb mit drei AA-Lithium-Batterien...
- 25.000mAh für langfristige Power: Mit der umfangreichen Kapazität von 25.000mAh kannst du deine...
- Zwei integrierte Kabel für die Nutzung unterwegs: Ausgestattet mit zwei USB-C Kabeln – eines...
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- Ultra HD 4K: Erlebe gestochen scharfe 4K-Bilder und erkenne sogar Nummernschilder aus bis zu 10...
- KI-Bewegungserkennung & -Nachverfolgung: Die integrierte KI erkennt Menschen, Fahrzeuge und wichtige...
- Ultra-schlanke, Qi2-kompatible magnetische Powerbank: Erlebe die Raffinesse einer nur 0,86 cm...
- Maximale Sicherheit und Geschwindigkeit: Lade schneller und sicherer – dank Qi2...
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- Wir stellen vor: Echo Dot Max. Ein brandneues Gerät in unserem Sortiment, das die Audioleistung des...
- Musik für die Ohren. Mit 3-facher Bassleistung gegenüber Echo Dot (2022). Passt perfekt in jeden...
- Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle...
- Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit...
- BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
- VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
- Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
- Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
- Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
- Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
- WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...
- WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14-Core CPU und...
- GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
- SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.
0 Kommentare