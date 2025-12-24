Seid ihr schon in festlicher Stimmung? Der Duft von Plätzchen liegt in der Luft, der Baum ist geschmückt und die Tage rund um Heiligabend stehen vor der Tür. Grund genug für uns, euch und euren Liebsten von Herzen ein frohes, besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest zu wünschen.

Die Macerkopf-Redaktion wünscht „Frohe Weihnachten 2025“

Wie jedes Jahr blickt man auf die vergangenen Monate zurück: Für manche sind sie wie im Flug vergangen, für andere waren sie geprägt von Herausforderungen und besonderen Momenten. Egal, wie ihr die letzten zwölf Monate erlebt habt – jetzt ist es Zeit, ein wenig durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen und den Stress hinter euch zu lassen.

Wir hoffen, dass ihr in den kommenden Tagen weniger zu Smartphones oder Laptops greift und stattdessen mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringt. Genießt die gemeinsame Zeit, schlemmt nach Herzenslust und lasst die Seele ein bisschen baumeln.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die uns im vergangenen Jahr begleitet haben – sei es als Leser, Unterstützer oder Tippgeber. Wir wissen das sehr zu schätzen und freuen uns darauf, euch auch im kommenden Jahr wieder mit spannenden Themen und hilfreichen Tipps zur Seite zu stehen.

Wir wünschen euch frohe Weihnachten und erholsame Feiertage.