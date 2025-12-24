Langsam wird es Zeit, zumindest, wenn ihr bis jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke organisiert habt. Die Amazon Last Minute, die wir euch im Laufe des Vormittags vorgestellt habt, werden definitiv mehr pünktlich vor dem Fest geliefert und können somit nicht mehr unter dem Weihnachtsbaum liegen. Eine Möglichkeit gibt es natürlich noch das passende Geschenk zu finden: Geschenkgutscheine bei Amazon. Ihr könnt euch Gutscheine von Amazon selbst, aber auch von zahlreichen fremden Anbietern (u.a. Apple, DAZN, Netflix, Spotify und mehr) sichern.

Gutscheine, Gutscheine, Gutscheine

Kurz vor Weihnachten und wenn es schnell gehen muss, werdet ihr bei Amazon in der Regel fündig. Zwar bietet der Online-Händler unzählige Produkte an, doch viele davon lassen sich nicht mehr rechtzeitig liefern, um noch unter dem Weihnachtsbaum zu landen.

Genau hier kommen die Amazon Geschenkgutscheine ins Spiel. Neben einer riesigen Produktauswahl und zahlreichen Services bietet Amazon auch eigene Geschenkgutscheine an. Diese sind unter anderem „zum Ausdrucken“ oder in „digitaler Form“ erhältlich und stehen somit innerhalb weniger Minuten zur Verfügung.

Ein Amazon Geschenkgutschein eignet sich daher ideal als Last-Minute-Geschenk. Falls man ein Präsent vergessen hat oder kurzfristig Ersatz benötigt, lässt sich der Gutschein schnell und unkompliziert besorgen und verschenken. Als Wert schlägt Amazon Beträge von 20 Euro, 30 Euro, 50 Euro, 75 Euro, 100 Euro und 200 Euro vor. Alternativ kann selbstverständlich auch ein individueller Betrag festgelegt werden.

Darüber hinaus beschränkt sich das Angebot bei Amazon nicht nur auf eigene Geschenkgutscheine. Der Online-Händler verkauft auch Gutscheine zahlreicher weiterer Anbieter. Für Apple-Nutzer sind beispielsweise Apple Geschenkkarten interessant, Musik-Fans greifen zu Spotify und Sportbegeisterte kommen mit DAZN auf ihre Kosten. Darüber hinaus findet ihr unter anderem Gutscheine von Netflix, WOW, Zalando, Tinder, Google Play und vielen weiteren Anbietern.

-> Hier geht es zu den Gutscheinen bei Amazon