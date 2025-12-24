Der Jahreswechsel naht – und mit ihm die guten Vorsätze für das neue Jahr. Um euch bei euren sportlichen Zielen zu unterstützen, erweitert waipu.tv sein Angebot um einen exklusiven Fitness-Kanal. Ab sofort steht Gymondo allen Kunden ab dem Comfort-Paket zur Verfügung.

Neuer Fitness-Kanal Gymondo startet exklusiv auf waipu.tv

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen hält waipu.tv damit ein vorgezogenes Geschenk bereit. Der neue Gymondo Fitness-Kanal ist exklusiv bei waipu.tv verfügbar und eignet sich ideal, um noch vor den Festtagen aktiv zu werden oder die guten Vorsätze schon jetzt in die Tat umzusetzen. Ob Yoga, kräftigende Workouts oder sanfte Trainingseinheiten: Mit Gymondo lässt sich flexibel trainieren – wann immer Zeit dafür ist und ganz bequem von zu Hause aus. So gelingt ein gesunder und fitter Start ins neue Jahr.

Gymondo TV bietet spezielle Programme zum Abnehmen, Straffen, Muskelaufbau oder zur Verbesserung der Beweglichkeit. Zertifizierte Trainer erklären die Übungen detailliert und zeigen Varianten für Anfänger wie auch Fortgeschrittene. Die meisten Workouts kommen ohne spezielle Sportgeräte aus. Ergänzt wird das Angebot durch Inhalte rund um Lifestyle, Gesundheit und Fitness – unter anderem mit bekannten Gesichtern wie der TV- und Radio-Moderatorin Lola Weippert, dem Influencer-Power-Couple Sarah und Dominic Harrison (alias „Team Harrison“) sowie der beliebten Gymondo-Trainerin Bea Brestrich.

Gymondo ist für alle Kunden mit Comfort- oder Perfect-Plus-Paket verfügbar.