Apple-Chef Tim Cook hat kürzlich Nike-Aktien im Wert von rund drei Millionen US-Dollar am freien Markt erworben. Der Apple CEO sitzt seit rund 20 Jahren im Aufsichtsrat des Sportartikelherstellers und hat mit dem Kauf seine Beteiligung an Nike nahezu verdoppelt.

Apple CEO Tim Cook kauft 50.000 Nike-Aktien

Aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht geht hervor, dass Cook am 22. Dezember insgesamt 50.000 Nike-Aktien der Klasse B zu einem Durchschnittspreis von 58,97 US-Dollar pro Aktie gekauft hat. Die Investition beläuft sich damit auf knapp drei Millionen US-Dollar. Nach dem Zukauf hält Cook nun rund 105.000 Nike-Aktien, die aktuell einen Gesamtwert von etwa sechs Millionen US-Dollar haben.

Ganz zufällig kommt Cooks Einstieg allerdings nicht. Nachdem Nike am 18. Dezember enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt hatte, verlor die Aktie zunächst rund zehn Prozent und rutschte in den darauffolgenden Tagen insgesamt um etwa 13 Prozent ab. Nach Bekanntwerden von Cooks Aktienkauf legte das Papier zum Börsenstart wieder um rund fünf Prozent zu.

Unterstützt wurde die Erholung zudem durch eine weitere Meldung zu Veränderungen bei den wirtschaftlichen Eigentümern. Daraus ging hervor, dass auch Bob Swan, ehemaliger CEO von Intel, Nike-Aktien nachgekauft hat. Swan erwarb 8.791 Anteile und erhöhte seinen Bestand damit auf insgesamt 43.293 Aktien.