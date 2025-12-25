Sabih Khan hat seinen ersten offiziellen Besuch in China absolviert und dabei ein klares Signal gesendet. Der neue Chief Operating Officer von Apple traf sich mit Li Chenggang, dem stellvertretenden Handelsminister und internationalen Handelsbeauftragten Chinas. Es war ein Treffen, das trotz spärlicher Details viel über Apples strategische Prioritäten verrät.

Vage Zusagen mit klarer Botschaft

Das chinesische Handelsministerium hielt sich in seiner offiziellen Mitteilung bemerkenswert bedeckt. Weder der genaue Ort des Treffens noch konkrete Vereinbarungen wurden genannt. Laut der Behörde soll Khan jedoch betont haben, dass Apple die chinesische Lieferkette sehr schätze. Außerdem habe er langfristige Investitionen in Forschung, soziale Projekte und Produktion in Aussicht gestellt.

Von chinesischer Seite war der 15. Fünfjahresplan ein zentrales Thema. Dieser sieht unter anderem eine verstärkte Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen vor. Apple dürfte dabei ein besonders willkommener Partner sein.

Der Besuch fällt in eine Zeit wachsender Spannungen. Die Trump-Administration drängt amerikanische Konzerne dazu, ihre Produktion zurück in die USA zu verlagern. Apple hat darauf bereits reagiert und seine Fertigung schrittweise diversifiziert. Zudem spielen Indien und Vietnam mittlerweile eine deutlich größere Rolle in der Lieferkette.

Warum Apple China nicht aufgeben kann

Trotz aller Bemühungen um eine Diversifizierung bleibt China für Apple unverzichtbar. Das Land verfügt über hochqualifizierte Arbeitskräfte und kontrolliert bedeutende Vorkommen seltener Erden, die für die Elektronikproduktion essenziell sind. Eine vollständige Abkehr von chinesischen Zulieferern wäre schlicht unrealistisch.

Khans Besuch reiht sich in eine Tradition ein, die sein Vorgänger Jeff Williams etabliert hat. Auch CEO Tim Cook pflegt diese Beziehungen regelmäßig persönlich. Dass der neue COO kurz nach seinem Amtsantritt nach China reist, zeigt, welchen Stellenwert die Partnerschaft für Apple weiterhin hat.