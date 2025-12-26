Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Apple Countdown 2025“. Genau wie in den vergangenen Jahren könnt ihr Tag für Tag im Dezember einen Blockbuster zum stark reduzierten Preis kaufen. Nur heute könnt ihr euch den Kauffilm „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 26: „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ nur 4,99 Euro als Kauffilm

Im Laufe des Dezember machen wir euch regelmäßig auf die Aktion „Apple Countdown“ aufmerksam. Heute steht der Sci-Fi-Film „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ im Fokus. Diese könnte ihr für nur 4,99 Euro kaufen.

In der Beschreibung zum Film heißt es unter anderem

Nachdem die Jurassic-World-Trilogie weltweit über 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, schlägt die beliebte Jurassic-Reihe mit Jurassic World: Die Wiedergeburt eine raffinierte neue Richtung ein. Mit der legendären Action-Superstar-Schauspielerin Scarlett Johansson, dem Emmy- und SAG-Nominierten Jonathan Bailey und dem zweifachen Oscar-Preisträger Mahershala Ali in den Hauptrollen geht es in diesem neuen actiongeladenen Kapitel um ein Rettungsteam, das zum gefährlichsten Ort der Erde eilt: einer Forschungsstation auf der Insel für den ursprünglichen Jurassic Park, die von den schlimmsten zurückgelassenen Kreaturen bewohnt wird. Im Film spielen ebenfalls die international gefeierten Stars Rupert Friend und Manuel Garcia-Rulfo mit. Die Regie wurde vom dynamischen Visualisten Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) geführt und die Geschichte orientiert sich am Drehbuch des Original-Jurassic-Park-Autors David Koepp. Fünf Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World: Ein neues Zeitalter hat sich die Umwelt des Planeten für Dinosaurier als weitgehend lebensfeindlich erwiesen. Die verbliebenen Exemplare leben in isolierten, äquatorial gelegenen Umgebungen mit einem Klima, das dem ähnelt, in dem sie einst aufblühten. Die drei kolossalsten Kreaturen zu Lande, zu Wasser und in der Luft innerhalb dieser tropischen Biosphäre tragen in ihrer DNA den Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit wundersame lebensrettende Vorteile bringen wird.

Der Film startete 2025 in den Kinos und dauert 2 Stunden 13 Minuten. In den Hauptrollen sind Scarlett Johansson, Mahershala Ali und Jonathan Bailey zu sehen. Regie führt Gareth Edwards.