Zwölf „Apple-Monate“ liegen hinter uns und die nächsten stehen an. Die Apple Führungsetage dürfte sich mittlerweile darauf festgelegt haben, welche Produktneuheiten im Jahr 2026 angekündigt werden. Gerüchten zufolge könnte Apple bis zu 25 neue Produkte in den kommenden Zwölf Monaten ankündigen.

Winter und Frühjahr 2026

Offenbar plant Apple für Anfang des Jahres eine deutlich größere Produktpalette als üblich. Zu den Highlights zählen ein neues iPhone 17e, ein neues Einsteiger-MacBook, neue Apple Home-Produkte und vieles mehr.

iPhone 17e: A19 Chip, Center Stage Frontkamera, Dynamic Island

Einsteiger-iPad: Aktualisierter Chip, Apple Intelligence-Unterstützung

M4 iPad Air: Leistungs-Upgrade mit M4 Chip

AirTag 2: Neuer Ultrabreitband-Chip mit verbesserter Reichweite und Sicherheitsverbesserungen

MacBook: iPhone-Chip der A-Serie, attraktive Farben, günstiger Preis

M5 MacBook Air: Gleiches Design, neuer M5 Chip und wahrscheinlich aktualisierte Farboptionen

MacBook Pro mit M5 Pro und Max: 14-Zoll- und 16-Zoll-Modelle mit High-End-M5-Chips

Apple Studio Display 2: 120-Hz-ProMotion-Unterstützung, HDR

Zweites Mac-Display: Zwei Mac-Displays sind in Planung, daher könnte es sich um ein neues Pro Display XDR handeln

Apple TV 4K mit A17 Pro: Verbesserter Chip für Apple Intelligence-Unterstützung, möglicherweise integrierte Kamera

HomePod Touch: Komplett neues Produkt mit 7-Zoll-Touchscreen, mit Fokus auf Siri

HomePod mini 2: Neuer Chip, verbesserte Audioqualität und mehr

Sommer 2026

Auch im kommenden Sommer werden in erster Linie Softwarethemen im Fokus stehen. Es ist zu erwarten, dass Apple die WWDC 2026 nutzt, um iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. zu präsentieren. Nichtsdestotrotz könnte Apple Mitte nächsten Jahres zwei neue Macs der Weltöffentlichkeit vorstellen.

M5 Mac mini: Versionen mit M5- und M5 Pro-Chip und minimalen weiteren Änderungen.

M5 Mac Studio: Option M5 Max sowie ein brandneuer M5 Ultra-Chip.

Herbst 2026

Traditionell wird es im Herbst eines jeden Apple Jahres wieder spannender. Im Herbst 2026 werden allerhand neue Apple Produkte erwartet, von denen das sogenannte iPhone Fold sicherlich ein Highlight darstellen könnte.

iPhone 18 Pro: A20 Pro Chip, Face ID unter dem Display für kleinere Dynamic Island, C2-Modem

iPhone 18 Pro Max: Größerer Akku, Kamera mit variabler Blende, mehr

iPhone Fold/Ultra: Breites Design im Buchstil, Titan-Finish, faltenfreies Display

AirPods Pro 3 mit Kameras: Integrierte Kameras für KI-Funktionen wie visuelle Intelligenz

Apple Watch Series 12: Neuer S-Chip, möglicherweise erweiterte Gesundheitssensoren und Touch ID

Apple Watch Ultra 4: Möglicherweise neue Gesundheitssensoren, Touch ID, mehr

iPad mini mit OLED: Neuer A20 Pro Chip, OLED-Display

M6 MacBook Pro: Umfassendes Redesign, dünner und leichter, OLED-Touchdisplay

Sonstiges

Die oben genannten Produkte könnten allerdings noch nicht alle neuen Produkte sein, die der Hersteller für das nächste Jahr im Köcher hat. Laut Gerüchteküche könnte Apple weitere Produkte ankündigen, sie möglicherweise erst 2027 auf den Markt kommen. So könnte „Apple Glasses“ angekündigt werden und Entwickler die Möglichkeit zu geben, sich mit der Brille zu beschäftigen und Apps zu entwickeln, bevor diese im Frühjahr 2027 erhältlich ist.

Apple Sicherheitskamera: Smart-Home-Zubehör von Apple mit sicherer HomeKit-Videoanbindung

Apple Videotürklingel: Face ID ermöglicht die Integration mit intelligenten Türschlössern

Apple Brille/Vision: Kopplung mit iPhone, KI-Funktionen basierend auf Siri und integrierten Kameras

Alles in allem klingt es nach spannenden zwölf Monaten, die bevorstehen. Neben den üblichen neuen iPhone-, Mac-, iPad- und Apple Watch-Modellen erhalten wir auch eine Handvoll Home-Produkte, neue Mac-Displays und vielleicht einen ersten Blick auf die Apple Glasses.