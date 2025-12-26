Zwölf „Apple-Monate“ liegen hinter uns und die nächsten stehen an. Die Apple Führungsetage dürfte sich mittlerweile darauf festgelegt haben, welche Produktneuheiten im Jahr 2026 angekündigt werden. Gerüchten zufolge könnte Apple bis zu 25 neue Produkte in den kommenden Zwölf Monaten ankündigen.
Winter und Frühjahr 2026
Offenbar plant Apple für Anfang des Jahres eine deutlich größere Produktpalette als üblich. Zu den Highlights zählen ein neues iPhone 17e, ein neues Einsteiger-MacBook, neue Apple Home-Produkte und vieles mehr.
- iPhone 17e: A19 Chip, Center Stage Frontkamera, Dynamic Island
- Einsteiger-iPad: Aktualisierter Chip, Apple Intelligence-Unterstützung
- M4 iPad Air: Leistungs-Upgrade mit M4 Chip
- AirTag 2: Neuer Ultrabreitband-Chip mit verbesserter Reichweite und Sicherheitsverbesserungen
- MacBook: iPhone-Chip der A-Serie, attraktive Farben, günstiger Preis
- M5 MacBook Air: Gleiches Design, neuer M5 Chip und wahrscheinlich aktualisierte Farboptionen
- MacBook Pro mit M5 Pro und Max: 14-Zoll- und 16-Zoll-Modelle mit High-End-M5-Chips
- Apple Studio Display 2: 120-Hz-ProMotion-Unterstützung, HDR
- Zweites Mac-Display: Zwei Mac-Displays sind in Planung, daher könnte es sich um ein neues Pro Display XDR handeln
- Apple TV 4K mit A17 Pro: Verbesserter Chip für Apple Intelligence-Unterstützung, möglicherweise integrierte Kamera
- HomePod Touch: Komplett neues Produkt mit 7-Zoll-Touchscreen, mit Fokus auf Siri
- HomePod mini 2: Neuer Chip, verbesserte Audioqualität und mehr
Sommer 2026
Auch im kommenden Sommer werden in erster Linie Softwarethemen im Fokus stehen. Es ist zu erwarten, dass Apple die WWDC 2026 nutzt, um iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. zu präsentieren. Nichtsdestotrotz könnte Apple Mitte nächsten Jahres zwei neue Macs der Weltöffentlichkeit vorstellen.
- M5 Mac mini: Versionen mit M5- und M5 Pro-Chip und minimalen weiteren Änderungen.
- M5 Mac Studio: Option M5 Max sowie ein brandneuer M5 Ultra-Chip.
Herbst 2026
Traditionell wird es im Herbst eines jeden Apple Jahres wieder spannender. Im Herbst 2026 werden allerhand neue Apple Produkte erwartet, von denen das sogenannte iPhone Fold sicherlich ein Highlight darstellen könnte.
- iPhone 18 Pro: A20 Pro Chip, Face ID unter dem Display für kleinere Dynamic Island, C2-Modem
- iPhone 18 Pro Max: Größerer Akku, Kamera mit variabler Blende, mehr
- iPhone Fold/Ultra: Breites Design im Buchstil, Titan-Finish, faltenfreies Display
- AirPods Pro 3 mit Kameras: Integrierte Kameras für KI-Funktionen wie visuelle Intelligenz
- Apple Watch Series 12: Neuer S-Chip, möglicherweise erweiterte Gesundheitssensoren und Touch ID
- Apple Watch Ultra 4: Möglicherweise neue Gesundheitssensoren, Touch ID, mehr
- iPad mini mit OLED: Neuer A20 Pro Chip, OLED-Display
- M6 MacBook Pro: Umfassendes Redesign, dünner und leichter, OLED-Touchdisplay
Sonstiges
Die oben genannten Produkte könnten allerdings noch nicht alle neuen Produkte sein, die der Hersteller für das nächste Jahr im Köcher hat. Laut Gerüchteküche könnte Apple weitere Produkte ankündigen, sie möglicherweise erst 2027 auf den Markt kommen. So könnte „Apple Glasses“ angekündigt werden und Entwickler die Möglichkeit zu geben, sich mit der Brille zu beschäftigen und Apps zu entwickeln, bevor diese im Frühjahr 2027 erhältlich ist.
- Apple Sicherheitskamera: Smart-Home-Zubehör von Apple mit sicherer HomeKit-Videoanbindung
- Apple Videotürklingel: Face ID ermöglicht die Integration mit intelligenten Türschlössern
- Apple Brille/Vision: Kopplung mit iPhone, KI-Funktionen basierend auf Siri und integrierten Kameras
Alles in allem klingt es nach spannenden zwölf Monaten, die bevorstehen. Neben den üblichen neuen iPhone-, Mac-, iPad- und Apple Watch-Modellen erhalten wir auch eine Handvoll Home-Produkte, neue Mac-Displays und vielleicht einen ersten Blick auf die Apple Glasses.
0 Kommentare