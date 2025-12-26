Im September dieses Jahres hat Apple mit dem iPhone Air ein komplett neu entwickeltes iPhone-Modell vorgestellt und auf den Markt gebracht. Die Reaktionen auf das Gerät fielen bislang gemischt aus, zudem sollen sich die Verkaufszahlen in einem vergleichsweise niedrigen Bereich bewegen. Vor diesem Hintergrund kamen schnell Gerüchte auf, dass Apple die zweite Generation verschieben könnte, um mögliche Schwachstellen des Geräts auszubessern. Nun gibt es jedoch auch gegenteilige Stimmen. Die Frage lautet daher: Bringt Apple das iPhone Air 2 bereits im Herbst 2026 oder doch erst im Frühjahr 2027?

iPhone Air 2 könnte im Herbst 2026 erscheinen

Der Leaker Fixed Focus Digital beruft sich auf eigene Quellen und gibt an, dass Apple das iPhone Air 2 im Herbst 2026 vorstellen könnte. Gleichzeitig heißt es, dass sich das iPhone 17e bereits in der Massenproduktion befinde und im Frühjahr 2026 angekündigt werden soll.

Diese Einschätzung steht allerdings im Widerspruch zu früheren Informationen von The Information. In einem Bericht hieß es, Apple habe Ingenieure und Zulieferer darüber informiert, dass sich die Entwicklung des iPhone Air 2 verzögert, ohne einen neuen Veröffentlichungstermin zu nennen. In einem weiteren Bericht erklärten die Kollegen, dass einige Apple-Ingenieure darauf hoffen, im Frühjahr 2027 eine überarbeitete Version mit einer zweiten Kameralinse auf den Markt zu bringen. Parallel dazu sollen auch das Standard-iPhone 18 sowie das iPhone 18e erscheinen.

Das iPhone Air sieht sich derzeit zwei zentralen Kritikpunkten ausgesetzt: Zum einen wird die Single-Kamera bemängelt, zum anderen die vergleichsweise geringe Akkulaufzeit. Erwartet wird, dass Apple diese Punkte mit dem iPhone Air 2 adressiert, indem eine Dual-Kamera auf der Rückseite verbaut und gleichzeitig die Akkulaufzeit verbessert wird.