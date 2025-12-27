So langsam aber sicher neigt sich die Aktion „Apple Countdown 2025“ ihrem Ende entgegen. Ein paar Tage habt ihr noch bis zum 31.12.2025 Zeit, euch Tag für Tag im Apple TV Store einen Blockbuster zum stark reduzierten Preis zu sichern. Nachdem ihr euch gestern „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ für nur 4,99 Euro kaufen konntet, geht es heute mit einer Liebeskomödie weiter: „Was ist Liebe wert – Materialists“.

Apple Countdown 2025 – Tag 24: „Was ist Liebe wert – Materialists“ als Kauffilm für nur 4,99 Euro

Apple hat es sich zur Tradition gemacht, jeden Tag im Dezember einen Film zu einem stark reduzierten Preis anzubieten. Heute könnt ihr euch „Was ist Liebe wert – Materialists“ für nur 4,99 Euro schnappen.

In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es:

Eine junge, ehrgeizige Partnervermittlerin aus New York City (Dakota Johnson) ist hin- und hergerissen zwischen dem perfekten Partner (Pedro Pascal) und ihrem unvollkommenen Ex (Chris Evans). Diese scharfsinnige, sexy New-York-Romanze der Oscar-nominierten Celine Song enthüllt die hässliche Wahrheit des modernen Datings und zeigt, wie uns die Jagd nach dem perfekten Partner das Wichtigste kosten kann.

Der Film startet erst im Laufe dieses Jahres und hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 56 Minuten. In den Hauptrollen sind Dakota Johnson, Chris Evans und Pedro Pascal zu sehen. Regie führte Celine Song.