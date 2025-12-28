Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokus mit begleitenden Videos aus YouTube zu bewerben. In den letzten Tagen sind neue Clips zu F1 – der Film, Pluribus, Palm Royale und weiteren Originals veröffentlicht worden.

Apple TV: neue Clips zu F1, Pluribus, Palm Royale und mehr

Über sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV (hieß damals noch Apple TV+) an den Start gegangen ist. Das Portfolio ist mittlerweile stark angewachsen und bei der Vielzahl der Inhalte fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Mit kurzen Clips auf YouTube gibt euch Apple TV einen kurzen Einblick in die jeweiligen Originals.

F1 – der Film

Pluribus

Palm Royale

Born to be wild

Slow Horses

Murderbot

Prehistoric Planet: Ice Age