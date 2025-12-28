Apple hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokus mit begleitenden Videos aus YouTube zu bewerben. In den letzten Tagen sind neue Clips zu F1 – der Film, Pluribus, Palm Royale und weiteren Originals veröffentlicht worden.
Apple TV: neue Clips zu F1, Pluribus, Palm Royale und mehr
Über sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV (hieß damals noch Apple TV+) an den Start gegangen ist. Das Portfolio ist mittlerweile stark angewachsen und bei der Vielzahl der Inhalte fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Mit kurzen Clips auf YouTube gibt euch Apple TV einen kurzen Einblick in die jeweiligen Originals.
F1 – der Film
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Pluribus
Palm Royale
Born to be wild
Slow Horses
Murderbot
Prehistoric Planet: Ice Age
