In wenigen Tagen endet der Dezember und somit auch die Aktion „Apple Countdown 2025“. Zuvor können wir uns allerdings noch im Apple TV-Store Blockbuster zum stark reduzierten Preis sichern. Nur heute erhaltet ihr Mission Impossible 7 und Mission Impossible 8 zum Bundlepreis von nur 7,99 Euro.

Mission Impossible – Dead Reckoning & Mission Impossible – The Final Reckoning nur 7,99 Euro

Apple nutzt den gesamten Dezember, um Tag für Tag einen oder mehrere Blockbuster zum reduzierten Preis anzubieten. Nur heute könnt ihr euch Mission Impossible – Dead Reckoning & Mission Impossible – The Final Reckoning zum Bundle-Preis von nur 7,99 Euro sichern.

Exemplarisch blicken wir auf Mission Impossible – Dead Reckoning. In der Kurzbeschreibung zu diesem Film heißt es

Der spektakuläre siebte Teil der „Mission: Impossible“-Reihe mit Tom Cruise: Ethan Hunt und sein Team müssen die Welt vor einer gefährlichen Waffe bewahren – und dabei alles riskieren.

Dieser Film startet 2023 und läuft 2 Stunden 43 Minuten. In den Hauptrollen sind Tom Cruise, Hayley Atwell und Ving Rhames zu sehen. Regie führt Christopher McQuarrie.