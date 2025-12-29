Neue Bilder eines Prototyps zeigen, dass Apple mit farbigen AirPods experimentiert hat. Der Leaker Kosutami veröffentlichte diese Woche Aufnahmen von Ladecases der ersten AirPods-Generation in auffälligem Pink und Gelb. Die Farbgebung erinnert stark an das iPhone 5c, das Apple im Jahr 2013 in ähnlich lebhaften Farben auf den Markt brachte.

Nicht der erste Hinweis auf Farbexperimente

Bereits im Jahr 2023 hatte Kosutami berichtet, dass Apple AirPods Ladecases in Farben passend zum iPhone 7 getestet hatte. Damals standen Pink, Product RED, Violett, Schwarz und ein heller Goldton zur Diskussion. Keine dieser Varianten schaffte es jedoch in die Produktion.

Trotz der internen Experimente entschied sich Apple für einen konservativen Weg. Seit der Vorstellung der ersten AirPods im Herbst 2016 sind die kabellosen Ohrhörer und ihre Ladecases ausschließlich in Weiß erhältlich. Die einzige Ausnahme bilden die AirPods Max, die Apple in verschiedenen Farben anbietet. Es bleibt also nur ein interessantes Gedankenspiel, wie sich farbige AirPods am Markt geschlagen hätten.

Christmas post 🎄 Abandoned iPhone 5c colored AirPods 1st gen prototype. #appleinternal pic.twitter.com/Y2wzZTxgLC — Kosutami (@Kosutami_Ito) December 24, 2025

Kosutami hat sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle für unveröffentlichte Apple-Produkte erwiesen. Der Leaker ermöglichte uns beispielsweise bereits einen interessanten Blick auf die nie erschienene AirPower-Ladematte.