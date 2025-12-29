Habt ihr euch ein neues iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max gegönnt und sucht jetzt noch nach der passenden Halterung für euer Fahrrad? Bei der Recherche werdet ihr früher oder später bei SP Connect landen. Es gibt zwar Fahrradhalterungen von zahlreichen Anbietern, wenn man sich allerdings intensiver mit der Materie beschäftigt, wird man zweifelsohne Qualitätsunterschiede feststellen. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf den Hersteller SP Connect festgelegt und sind diesem bis heute treu geblieben. Man benötigt eine Halterung, die direkt am Lenker befestigt wird, sowie ein passendes Case für das jeweilige iPhone-Modell. Allerdings bedient der Hersteller nicht nur Apple-Nutzer, sondern bietet mittlerweile auch zahlreiche Cases für Google- und Samsung-Smartphones an.

Seit rund drei Monaten sind die neuen iPhone Air-, iPhone 17-, iPhone 17 Pro- und iPhone 17 Pro Max-Modelle auf dem Markt, und wir haben unser bisheriges iPhone 16 Pro Max durch das iPhone 17 Pro Max ersetzt. Dies hat zur Folge, dass wir auch ein neues SP Connect Case benötigen. Doch nicht nur für das neue Pro-Max-Modell hat der Hersteller ein Case im Portfolio – natürlich gibt es auch passende Cases für das iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro.

SP Connect: iPhone-Fahrradhalterungen für die neuen iPhone-Modelle stehen bereit

Wie eingangs erwähnt, stolpert man früher oder später, wenn man sich mit Fahrradhalterungen für Smartphones beschäftigt, über den Hersteller SP Connect. Nicht nur wir selbst nutzen das System seit ein paar Jahren, auch im Freundes- und Bekanntenkreis sind die Halterungen von SP Connect regelmäßig anzutreffen.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass sich SP Connect nicht nur an Fahrradfahrer richtet, sondern auch an Motorradfahrer, Autofahrer und weitere Zielgruppen. Cases sind das eine, darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Ladepads, Powerbanks, Satteltaschen und mehr an.

Zurück zu den Fahrradhalterungen: Seid ihr komplette Neulinge, benötigt ihr eine Halterung für den Lenker sowie zusätzlich das passende iPhone-Case. Habt ihr bereits in den letzten Jahren eine Lenkerhalterung gekauft und seid nun auf ein neues iPhone umgestiegen, benötigt ihr „nur“ ein neues Case für euer Apple-Smartphone. In unserem Fall war lediglich ein neues Case notwendig. Allerdings hat der Hersteller neuerdings auch zwei weitere Halterungen im Angebot. Neukunden haben somit eine größere Auswahl.

Im Vergleich zum Handlebar Mount Pro und Handlebar Mount Pro MTB sind die neuen Halterungen „Road Bike Mount Pro“ und „Gravel Bike Mount Pro“ nicht nur länger, auch die Krümmung fällt größer aus, um die breiteren Vorbauten aufgrund der Zentrierung des Smartphones zu kompensieren. Zudem hat SP Connect die Schelle vergrößert, um den breiteren Lenkerstangen gerecht zu werden (jetzt bis 35 mm). Die spezifische Halterung für Gravel Bikes verfügt zusätzlich über stoßdämpfende Eigenschaften.

Wirft man einen Blick auf Amazon, zeigt sich die Beliebtheit der Halterungen und Cases von SP Connect. Bei mehr als 3.500 Bewertungen erreichen die Phone-Cases 4,5 von 5 Sternen.

Neben dem normalen Phone Case für unterschiedliche Smartphones bietet SP Connect seit letztem Jahr auch ein Phone Case Xtreme an. Dieses besteht aus zwei Teilen, sodass euer Smartphone zu 100 Prozent ummantelt wird. Es wurde nach Militärstandards für Falltests (MIL-STD 810) zertifiziert, ist wasserdicht (IP68), schlamm- und staubresistent und bietet einen zusätzlichen Kameralinsenschutz. Preislich liegen wir hier allerdings bereits bei 79,99 Euro. Für unseren Einsatzzweck reicht das „normale“ Case zum Preis von 39,99 Euro absolut aus.

Den Bestellprozess hat SP Connect aus Verkäufersicht sinnvoll und verkaufsfördernd gestaltet, sodass ihr euch zusätzlich noch ein Displayschutzglas, einen Schutz für die rückseitigen Kameralinsen, ein Ladepad, verschiedene Mounts und weiteres Zubehör in den Warenkorb legen könnt. Benötigt ihr das Zubehör, packt es ein – andernfalls lasst ihr es einfach links liegen.

Die iPhone-Halterung von SP Connect konnte uns bereits in den letzten Jahren überzeugen, und das setzt sich nun fort. Das Case hinterlässt nicht nur am Fahrrad einen guten Eindruck, auch im „normalen“ Alltag lässt es sich dank des schlanken und robusten Designs problemlos verwenden. Selbst mit angelegtem Case ist kabelloses Laden dank MagSafe-Kompatibilität möglich.