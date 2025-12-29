Wer ein Tesla-Fahrzeug besitzt, kennt das Prozedere mit dem Phone Key. Meistens funktioniert alles reibungslos. Meistens. Doch es könnte für Apple-Nutzer bald auch eleganter gehen. So gibt es Hinweise darauf, dass Tesla an einer Lösung arbeitet, die auch Apple Car Key den Weg ebnen könnte.

Versteckte Hinweise in der Tesla-App

In der Version 4.52.0 der Tesla-App haben Entwickler mehrere Code-Referenzen zu sogenannten Harmony Wallet Key Cards entdeckt. Wie Not a Tesla App anmerkt, ist das ein interessantes Signal für die künftige Strategie des Elektroautobauers.

Bislang setzt Tesla beim Phone Key auf eine Bluetooth-Verbindung zwischen Fahrzeug und App. Ein nativer Wallet Key funktioniert anders und ist direkt auf Betriebssystemebene gespeichert. Er nutzt sichere Hardware-Elemente des Geräts und gilt deshalb als zuverlässiger und praktischer im Alltag.

China als Testmarkt

Die neu entdeckten Code-Referenzen beziehen sich konkret auf Huaweis HarmonyOS. Tesla scheint die Integration zunächst für die Huawei Wallet auf HarmonyOS-Geräten vorzubereiten. Das ergibt Sinn, denn HarmonyOS ist in China weit verbreitet und Huawei dort ein dominanter Player im Smartphone-Markt. Tesla nutzt den chinesischen Markt traditionell als Testumgebung für neue Software-Funktionen, bevor diese global ausgerollt werden.

Was bedeutet das für uns?

Obwohl weder Apple Wallet noch Google Wallet im Code erwähnt werden, ähnelt die zugrundeliegende Technik stark der Funktionsweise von Apples digitalem Autoschlüssel. Apple führte den Car Key Support im Jahr 2020 ein. Damit lassen sich kompatible Fahrzeuge per NFC, Bluetooth oder Ultra-Wideband entsperren, verriegeln und starten. Die Schlüssel sind in der Secure Enclave von iPhone und Apple Watch gespeichert. Der Express-Modus ermöglicht sogar das Entsperren ohne Face ID oder Touch ID und funktioniert selbst dann, wenn ein nahezu leerer Akku das Smartphone in den „Power Reserve“ Modus geschaltet hat.

Dass Tesla nun auf systembasierte Schlüssel setzt, ist ein vielversprechendes Zeichen. Rivian hat erst kürzlich eine native Unterstützung für Apple und Google Wallet angekündigt. Auch Porsche, Toyota und General Motors ziehen offenbar nach. Tesla könnte also bald folgen.