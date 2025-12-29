Vodafone hat sein Gigabit-Update 2025 veröffentlicht und informiert über den Festnetz- bzw. Glasfaser-Ausbau in den vergangenen zwölf Monaten. Streaming, Homeoffice und Co. sorgen für eine neue Rekordmarke bei der Datennutzung im Festnetz. Satte 54 Milliarden Gigabyte hat Vodafone im laufenden Jahr durch das Festnetz transportiert.

Vodafone: Mehr Gigabit-Internet und datenhungrigere Verbraucher als jemals zuvor

Vodafone informiert, dass mittlerweile rund 30 Millionen Haushalte gigabitschnelles Internet von Vodafone buchen können.

Das Festnetz von Vodafone hat im laufenden Jahr einen neuen Datenrekord aufgestellt. Mehr als 54 Milliarden Gigabyte wurden über das Netz transportiert – so viel wie nie zuvor und rund zehn Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Auffällig ist dabei vor allem der Unterschied im Nutzungsverhalten: Dort, wo schnelles Internet zur Verfügung steht, fällt der Datenverbrauch deutlich höher aus als in Regionen, die weiterhin auf langsame DSL-Anschlüsse angewiesen sind.

Besonders im Kabelglasfaser-Netz von Vodafone, das Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s ermöglicht, steigt der Datenhunger weiter an. Der durchschnittliche monatliche Datenverbrauch pro Kunde lag hier bei 468 Gigabyte. Damit verbrauchen Haushalte mit Kabelanschluss nahezu 40 Prozent mehr Daten als DSL-Kunden, die im Schnitt auf rund 340 Gigabyte pro Monat kommen.

Vodafone hat sein Kabelglasfaser-Netz in den vergangenen zwölf Monaten weiter gezielt ausgebaut und modernisiert. Mit rund 2.500 Segmentierungen in zahlreichen Städten und Gemeinden haben die Techniker bundesweit zusätzliche Netzbereiche geschaffen und den Glasfaseranteil weiter erhöht. Davon profitieren insgesamt rund 620.000 Kabelanschlüsse, bei denen Stabilität und Leistungsfähigkeit spürbar verbessert wurden.

Durch Segmentierungen werden weniger Haushalte über einen einzelnen Netzabschnitt versorgt, wodurch jedem Anschluss mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Gerade zu Stoßzeiten – etwa beim gleichzeitigen Streaming, Gaming oder Surfen – sorgt dies für ein insgesamt stabileres Nutzungserlebnis. Zusätzlich hat Vodafone sein Angebot an gigabitfähigen Anschlüssen erweitert: In Neubaugebieten sowie im Bestand der Wohnungswirtschaft kamen im laufenden Jahr rund 70.000 neue Kabelglasfaser-Anschlüsse hinzu.

Parallel dazu treibt Vodafone den Glasfaserausbau bis in die Gebäude weiter voran. Gemeinsam mit der Glasfaser-Allianz OXG werden kontinuierlich neue Glasfaserleitungen verlegt. Aktuell befinden sich mehr als 800.000 Haushalte in 45 Städten im Ausbau, zudem sind entlang der Straßen bereits rund 450.000 Glasfaser-Anschlüsse fertiggestellt („Homes Passed“).

Im laufenden Jahr wurde der Glasfaserausbau unter anderem in Leipzig, Weimar, Wiesbaden, Heidelberg, Nürnberg, Kaiserslautern, Göttingen, Bremen, Erfurt, Augsburg, Köln und Berlin gestartet. Darüber hinaus hat die Glasfaser-Allianz für dieses Jahr weitere Ausbauprojekte angekündigt, die perspektivisch rund drei Millionen Haushalte erreichen sollen.