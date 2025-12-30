Nach den Black Friday Angeboten im November sind die AirPods Pro 3 erneut günstiger zu haben. Bei Amazon kosten die Ohrhörer aktuell 226 Euro statt der üblichen 249 Euro. Mit der nun auch in der EU verfügbaren Live-Übersetzung lohnt sich der Kauf gerade jetzt besonders.

Herzfrequenz und Dolmetscher im Ohr

Die AirPods Pro 3 verlocken gleich mit zwei neuen Features zum Kauf. Zum einen können die Ohrhörer jetzt den Puls messen. Dafür hat Apple zwei Infrarotsensoren verbaut, die 250 Mal pro Sekunde den Blutfluss im Gehörgang analysieren. Die ermittelte Herzfrequenz landet direkt in der Health-App und lässt sich beim Sport oder im Alltag verfolgen.

Interessant ist an dieser Stelle ein Vergleich mit den Powerbeats Pro 2, die ebenfalls eine Pulsmessung anbieten. Dort arbeitet eine grüne LED nach dem klassischen Prinzip vieler Fitness-Tracker. In Tests schnitt diese Lösung im Vergleich allerdings deutlich schlechter ab. Apple scheint bei den AirPods Pro 3 auf die präzisere Infrarot-Technologie gesetzt zu haben.

Angebot Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,... DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...

BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...

Die zweite verlockende Eigenschaft kam mit einer Verspätung zu uns. Doch seit iOS 26.2 beherrschen die AirPods Pro 3 nun auch in Deutschland und weiteren EU-Ländern die Live-Übersetzung. Im Gespräch mit jemandem, der eine andere Sprache spricht, hört man hier die Übersetzung direkt über die Ohrhörer. Die eigene Antwort erscheint für den Gesprächspartner übersetzt auf dem iPhone-Display. Ob das im Reisealltag wirklich einen Dolmetscher ersetzt, bleibt abzuwarten. Als spontane Hilfe bei Sprachbarrieren dürfte die Funktion aber durchaus nützlich sein.

Für 226 Euro bekommt man also Ohrhörer, die mehr können als nur Musik abspielen. Natürlich bieten die AirPods Pro 3 zusätzlich die gewohnten Funktionen wie ANC, 3D Audio, Hörgerätefunktion und mehr. Der aktuelle Preis macht den Einstieg auf jeden Fall noch etwas leichter.