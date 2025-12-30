Habt ihr schon eure Vorsätze für das Jahr 2026 verfasst? Jahr für Jahr nehmen sich Menschen Neujahrsvorätze vor, nur um diese wenige Wochen später schon wieder fallen zu lassen. Die Klassiker sind sicherlich: Mehr Sport treiben, abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören. Kurz vor dem Jahreswechsel hat Apple nun kurze Clips veröffentlicht, die die Apple Watch als Motivationsinstrument in den Fokus rücken.

Apple veröffentlicht „Quit Quitting“-Videos

Apple hat eine neue Werbekampagne für die Apple Watch gestartet. Unter dem Motto „Quit Quitting“ zeigt der Hersteller aus Cupertino, wie Apple Watch-Besitzer von einem Bett, einem Sessel und einem Barhocker weglaufen. Jede Szene zeigt einen kurzen Einblick in die Apple Watch-Trainings-App und die Benachrichtigungen, die das Gerät während des Joggens sendet. Die Apple Watch kann Informationen zu Tempo und Aktivitätssegment liefern sowie Benachrichtigungen senden, wenn Aktivitätsringe geschlossen werden.

Jeder der drei Clips wendet mit dem Slogan „Don’t Give In“. In dem Clip kit dem Barhocker heißt es zudem, dass die meisten Nutzer bereits am 09. Januar ihre gute Vorsätze schon wieder aufgeben. In den Videos ist das Lied „Give Thanks, Give Praise“ von Young Franco, General Levy und Tommy Villiers zu hören.