Habt ihr den Jahreswechsel 2025/2026 bereits geplant? Zumindest die grobe Planung dürfte bei den meisten von euch stehen. Da man den Start ins neue Jahr nicht mit allen Freunden und Bekannten persönlich verbringen kann, wird WhatsApp für viele Nutzer erneut zur ersten Anlaufstelle, um Neujahrsgrüße zu verschicken. Passend dazu hat der Messenger nun ein serverseitiges Update ausgerollt, das verschiedene festliche Extras wie Sticker, Effekte und mehr mit sich bringt.

WhatsApp unterstützt euch bei den Neujahrsgrüßen

Eigenen Angaben zufolge ist Silvester für WhatsApp der wichtigste Tag des Jahres. Jahr für Jahr werden neue Rekorde aufgestellt, wenn Nutzer weltweit ihre Freunde und Familien per Nachricht oder Anruf erreichen. An gewöhnlichen Tagen werden über 100 Milliarden Nachrichten verschickt und rund 2 Milliarden Anrufe gestartet. Zum Jahreswechsel sollen diese Zahlen noch einmal deutlich übertroffen werden – konkrete Werte für Silvester und Neujahr nennt WhatsApp allerdings nicht.

Passend zu den Feiertagen hat WhatsApp mehrere festliche Extras integriert:

Sticker-Set 2026: Teilt eure Vorfreude auf das neue Jahr mit einem brandneuen Sticker-Set für 2026.

Effekte für Videoanrufe: Tippt während eines Videoanrufs auf das Effekte-Symbol, um Feuerwerks-, Konfetti- oder Sternanimationen einzublenden.

Animierte Konfetti-Reaktionen: Die beliebten Spezialreaktionen sind zurück. Reagiert einfach mit dem Konfetti-Emoji auf eine Nachricht.

Statusmeldungen: Erstmals stehen animierte Sticker für den Status zur Verfügung. Ein spezielles 2026-Layout hilft dabei, das neue Jahr einzuläuten.

Darüber hinaus lassen sich auch für die eigene Silvester-Party zahlreiche WhatsApp-Funktionen nutzen. Dazu zählen unter anderem das Erstellen von Ereignissen, Umfragen zu Essen und Getränken, das Teilen des Live-Standorts sowie Video- und Sprachnachrichten.