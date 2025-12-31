Kurz vor den Jahreswechsel meldet sich Apple noch einmal zu Wort und kündigt Neuerungen für den Fitness-Abo-Dienst „Apple Fitness+“ an. Offenbar hat Apple mehrere Neuerungen für das kommende Jahr in petto, die man im Vorfeld schon einmal anteasern möchte.

Something BIG is coming to Apple Fitness+

Apple hat zum Jahresende ein neues Video auf dem Instagram-Kanal von Apple Fitness+ veröffentlich. In diesem sind mehrere Apple Fitness+ Trainer zu sehen, die Zeitungen mit verschiedenen Schlagzeilen in die Kammer halten. Zu lesen ist:

WHAT’S APPLE FITNESS+ PLANNING FOR THE NEW YEAR? Trainers spotted filming brand new content.

SOMETHING BIG IS COMING TO APPLE FITNESS+ Sources hint at major moves for 2026.

THE COUNTDOWN BEGINS. APPLE FITNESS+ 2026 IS ALMOST HERE.

EXCLUSIVE: 2026 PLANS STILL UNDER WRAPS – FOR NOW Experts predict January will be one to watch.

An dieser Stelle kann natürlich nur spekuliert werden, welche Neuerungen Apple hier in Aussicht stellt. Seit längerem kursieren Gerüchte, dass im Laufe des nächsten Jahres ein KI-basierter Gesundheitsdienst namens Health+ eingeführt wird. Health+ soll künstliche Intelligenz für personalisierte Gesundheitsempfehlungen und Gesundheitscoaching nutzen. Health+ basiert Gerüchten zufolge auf der von Apple geplanten LLM-Version von Siri, die voraussichtlich erst mit iOS 26.4 im Frühjahr erscheint.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Apple Fitness+ (@applefitnessplus)

Natürlich ist es auch denkbar, dass neue Fitnessprogramme oder neue Fitnessaktionen angeteasert werden. Am morgigen 01. Januar 2026 startet in jedem Fall die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung. Ziel ist es, an sieben Tagen in Folge im Januar alle drei Aktivitätsringe zu schließen. Diese Aktion dürfte Apple allerdings nicht mit dem Instagram ankündigen zu wollen. Eine der Schlagzeilen sprich von „Januar“. Von daher rechnen wir zunächst von neuen Trainings oder Aktivitätsarten in Apple Fitness+, bevor im weiteren Verlauf größere Neuerungen anstehen.