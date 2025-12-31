Während hierzulande die Weihnachtsrabatte noch nachwirken, startet Apple in Japan traditionell mit einer besonderen Aktion ins neue Jahr. Vom 2. bis 5. Januar können Kunden nicht nur Geschenkkarten abstauben, sondern bei einem iPhone-Kauf auch einen limitierten AirTag mit exklusiver Gravur ergattern.

Geschenkkarten für fast das gesamte Sortiment

Je nach Produkt variiert der Wert der beigelegten Apple Gift Card erheblich. Wer sich für eine Apple Watch Series 11 oder Apple Watch SE 3 entscheidet, erhält eine Karte im Wert von 8.000 Yen, umgerechnet etwa 50 Euro. Bei den AirPods Max, AirPods Pro 3 oder AirPods 4 steigt der Bonus auf bis zu 12.000 Yen.

Noch attraktiver wird es bei den iPads. Käufer eines iPad Pro, iPad Air, iPad mini oder des Standard-iPad können sich über Geschenkkarten im Wert von bis zu 15.000 Yen freuen. Die höchste Zugabe gibt es beim Mac. Für MacBook Pro, MacBook Air, iMac und Mac mini legt Apple Geschenkkarten im Wert von bis zu 38.000 Yen bei, was rund 250 Euro entspricht.

Exklusiver AirTag beim iPhone-Kauf

Wer ein iPhone 16, iPhone 16 Plus oder iPhone 16e erwirbt, bekommt neben der 12.000-Yen-Geschenkkarte einen exklusiven AirTag obendrauf. Das Besondere daran ist die Gravur eines Daruma, einer traditionellen japanischen Glücksfigur, die für Ausdauer und Erfolg steht. Von dieser Sonderedition werden nur 65.000 Stück produziert.