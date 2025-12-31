Die erfolgreiche Comedy-Serie „Shrinking“ geht in die nächste Runde. Apple TV hat heute den Trailer zur dritten Staffel veröffentlicht. Am 28. Januar 2025 startet die Fortsetzung mit einer einstündigen Doppelfolge, danach erscheint jeden Mittwoch eine neue Episode bis zum 8. April.

Eine Serie mit Herz und hochkarätiger Besetzung

Jason Segel schlüpft erneut in die Rolle des trauernden Therapeuten Jimmy, der seine professionelle Distanz über Bord wirft und seinen Klienten unverblümt sagt, was er wirklich denkt. Dieses Konzept klingt nach einer Katastrophe auf zwei Beinen, entpuppt sich aber als charmanter Ausgangspunkt für eine Geschichte über Veränderung, Heilung und die Frage, ob radikale Ehrlichkeit manchmal der bessere Weg sein könnte.

An Segels Seite glänzt wieder Harrison Ford in einer seiner seltenen Serienrollen. Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern hat bereits in den ersten beiden Staffeln überzeugt und dürfte auch diesmal ein Highlight sein. Ergänzt wird das Ensemble durch Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley.

Prominente Gaststars verstärken das Ensemble

Die dritte Staffel wartet mit einigen bekannten Gesichtern auf. Neben den wiederkehrenden Gaststars Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick und Cobie Smulders stoßen Jeff Daniels und Michael J. Fox neu zum Cast hinzu. Besonders die Verpflichtung von Fox dürfte bei vielen Zuschauern für Begeisterung sorgen.

Ein bewährtes Kreativteam hinter den Kulissen

Hinter „Shrinking“ stehen mit Bill Lawrence und Brett Goldstein zwei Namen, die Apple TV bereits mit „Ted Lasso“ einen globalen Hit beschert haben. Lawrence bringt sein bewährtes Gespür für Serien mit, die Humor und emotionale Tiefe verbinden. Die Serie wird von Warner Bros. Television produziert und reiht sich neben „Ted Lasso“ und „Bad Monkey“ in die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Apple, Lawrence und dem Studio ein.

Wer die ersten beiden Staffeln noch nicht gesehen hat, kann diese jetzt auf Apple TV nachholen. Die perfekte Gelegenheit, sich vor dem Start der dritten Staffel auf den neuesten Stand zu bringen.

Hier der Trailer zur dritten Staffel: