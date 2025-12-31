Apple kann etwas durchatmen. Die USA verschieben die wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Zölle auf Halbleiterimporte aus China bis Mitte 2027. Damit bleibt der effektive Zollsatz für rund 18 Monate bei null Prozent und trifft Apple nicht sofort mit Mehrkosten.

Apple bleibt vorerst von neuen US-Zöllen auf China-Chips verschont

Hintergrund ist eine entsprechende Veröffentlichung im Federal Register, wonach die Einfuhrzölle zwar formal in Kraft treten – aber vorerst ohne tatsächliche Belastung für Importeure wie Apple gelten sollen. Ab dem 23. Juni 2027 soll der Zollsatz dann tatsächlich wirksam werden, wobei der konkrete Prozentsatz mindestens 30 Tage vor Anhebungbekanntgegeben wird.

Für Apple ist das aus zwei Gründen relevant: Zwar entwickelt der Konzern eigene Prozessoren der A- und M-Serie, die bei Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produziert werden und nicht direkt unter die China-Tarife fallen – doch viele weitere Bauteile wie Strommanagement-ICs, Displaytreiber oder Verbindungscontrollerstammen weiterhin aus chinesischen Lieferketten. Ohne Aufschub hätten diese Komponenten bald mit zusätzlichen Zöllen belegt werden können.

Der jetzige Nullsatz fungiert allerdings eher als verzögernder Mechanismus statt als Aussetzung der Zölle: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine spätere Erhöhung bleiben bestehen, was politischen Druck und Verhandlungsoptionen aufrechterhält, aber die unmittelbaren zusätzlichen Kosten für Unternehmen wie Apple herauszögert, so Macrumors.

Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Apple verstärkt versucht, seine Fertigungs- und Lieferketten jenseits Chinas auszubauen. Darüber hinaus stand das Unternehmen in diesem Jahr bereits unter erheblichem Druck wegen möglicher hoher Zölle auf Halbleiterimporte – teils wurden sogar Strafzölle von bis zu 100 Prozent diskutiert.

Kurz gesagt: Apple hat vorerst mehr Zeit gewonnen, um auf mögliche Strafzölle zu reagieren – wirkliche Auswirkungen auf Komponentenpreise oder Endkunden sind allerdings erst ab Sommer 2027 zu erwarten.