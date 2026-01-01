Apple hat einen neuen Werbespot im Rahmen seiner „Shot on iPhone“-Kampagne veröffentlicht. Der Clip, der auf den Namen „Detectives“ hört, bewirbt das Kamerasyatem und konkret den 8x optischen Zoom des iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

8-fach optischer Zoom: Apple veröffentlicht „Detectives“-Werbespot

Über das Jahr verteilt, veröffentlicht Apple mehrere Werbespots, um spezielle Funktionen seiner iPhone-Modelle zu bewerben. Nachdem kürzlich die Leistungsfähigkeit der Geräte sowie as Dampfkammer-Kühlsystem im Mittelpunkt standen, bewirbt der Hersteller nun das Kamerasystem des iPhone 17 Pro.

Neu bei den iPhone 17 Pro Modellen ist der 8-fach Zoom in optischer Qualität. Und genau diese Neuerung wird in dem Clip „Detectives“ beworben. Der Werbespot enthält eine Reihe schneller Zooms, um zu zeigen, was die iPhone 17 Pro-Modelle beherrschen.

Apple schreibt

Mit einer äquivalenten Brennweite von 200 mm und dem 8-fachen optischen Zoom ist dies unser bisher längstes iPhone-Teleobjektiv. So kommt ihr mit dem iPhone 17 Pro deutlich näher an Ihre Motive heran.

Wie bereits erwähnt, ist der 8-fache Zoom eine neue Funktion des iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Die Vorgängermodelle waren auf 5-fachen optischen Zoom beschränkt.