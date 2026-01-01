Apple hat einen neuen Werbespot im Rahmen seiner „Shot on iPhone“-Kampagne veröffentlicht. Der Clip, der auf den Namen „Detectives“ hört, bewirbt das Kamerasyatem und konkret den 8x optischen Zoom des iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.
8-fach optischer Zoom: Apple veröffentlicht „Detectives“-Werbespot
Über das Jahr verteilt, veröffentlicht Apple mehrere Werbespots, um spezielle Funktionen seiner iPhone-Modelle zu bewerben. Nachdem kürzlich die Leistungsfähigkeit der Geräte sowie as Dampfkammer-Kühlsystem im Mittelpunkt standen, bewirbt der Hersteller nun das Kamerasystem des iPhone 17 Pro.
Neu bei den iPhone 17 Pro Modellen ist der 8-fach Zoom in optischer Qualität. Und genau diese Neuerung wird in dem Clip „Detectives“ beworben. Der Werbespot enthält eine Reihe schneller Zooms, um zu zeigen, was die iPhone 17 Pro-Modelle beherrschen.
Apple schreibt
Mit einer äquivalenten Brennweite von 200 mm und dem 8-fachen optischen Zoom ist dies unser bisher längstes iPhone-Teleobjektiv. So kommt ihr mit dem iPhone 17 Pro deutlich näher an Ihre Motive heran.
Wie bereits erwähnt, ist der 8-fache Zoom eine neue Funktion des iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Die Vorgängermodelle waren auf 5-fachen optischen Zoom beschränkt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
0 Kommentare