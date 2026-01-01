Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderung. Traditionell startet das Ganze am 01. Januar mit der sogenannten Neujahrs-Herausforderung. Da stellt auch das Jahr 2026 keine Ausnahme dar. Kurzum: In den frühen Morgenstunden ist die Neujahrs-Challenge 2026 gestartet.

Apple Watch: Neujahrs-Herausforderung 2026 ist gestartet

Habt ihr gute (sportliche) Vorsätze für das Jahr 2026 und möchtet ihr euch direkt der ersten sportlichen Herausforderung stellen? Dann nehmt an der Apple Watch Neujahrs-Herausforderung 2026 teil. Apple schreibt

Neujahrs-Herausforderung: Starte stark ins neue Jahr und bleib aktiv! Verdiene dir diese Auszeichnung, indem du im Januar sieben Tage in Folge deine drei Aktivitätsringe schließt.

Die Hürde, um die Herausforderung zu meistern, ist nicht wirklich hoch. Schließt sieben Tag am Stück die drei Aktivitätsringe und schon erhaltet ihr eine virtuelle Medaille sowie Sticker, die ihr in iMessage, FaceTime und Co. verwenden könnt.