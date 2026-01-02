Das neue Jahr bringt für viele Menschen den Vorsatz, endlich mehr Sport zu treiben. Apple Fitness+ möchte dabei helfen und hat heute eine Reihe neuer Funktionen angekündigt, die Nutzer bei ihren Zielen unterstützen sollen.

Mehrwöchige Programme für nachhaltiges Training

Im Zentrum der Neuerungen stehen mehrwöchige Programme, die dabei helfen sollen, langfristige Trainingsgewohnheiten aufzubauen. Anders als einzelne Workouts bieten diese Programme vorgeplante Trainingsabfolgen über mehrere Wochen hinweg. Ab dem 5. Januar starten drei neue Programme, ein weiteres folgt am 12. Januar.

Die Programme richten sich an unterschiedliche Bedürfnisse. „Make Your Fitness Comeback“ spricht alle an, die nach einer Pause wieder einsteigen möchten. „Build a Yoga Habit in 4 Weeks“ führt systematisch in die Yoga-Praxis ein, während „Back-to-Back Strength and HIIT“ intensives Kraft- und Intervalltraining kombiniert. Für Einsteiger im Krafttraining gibt es zudem „Strength Basics in 3 Weeks“.

Neue Musik und prominente Gäste

Neben den Trainingsprogrammen erweitert Apple auch das musikalische Angebot. Neue Workouts mit Musik von KAROL G sind bereits verfügbar. Im Februar startet zudem passend zum Super Bowl eine Bad Bunny Artist Spotlight-Serie.

Auch die beliebte „Time to Walk“-Reihe bekommt Zuwachs. Zu den neuen Gästen gehören der Schauspieler Penn Badgley, das ehemalige Spice Girls-Mitglied Mel B und die Schauspielerin Michelle Monaghan, die alle Geschichten, Fotos und Songs aus ihrem Leben teilen werden.

Apple Fitness+ lässt sich auf iPhone, iPad und Apple TV nutzen. Wer eine Apple Watch oder die AirPods Pro 3 besitzt, sieht während des Trainings zusätzlich persönliche Messwerte wie Herzfrequenz und Kalorienverbrauch direkt auf dem Bildschirm. So ist das Training nicht nur abwechslungsreicher, sondern auch nachvollziehbarer.