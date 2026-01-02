Apple hat seine Liste der „vintage“ und „abgekündigten“ Produkte aktualisiert und dabei einige Geräte hinzugefügt. Dieses Mal hat es das letzte Intel-MacBook Air, das iPhone 11 Pro und die komplette Apple Watch Series 5 Modellreihe erwischt, die allesamt auf die Liste der Vintage-Produkte gelandet sind.

Vintage und abgekündigte Produkte

Ein Gerät gilt bei Apple als Vintage, wenn seit dem Verkaufsende mehr als fünf Jahre vergangen sind. Reparaturen sind dann noch möglich, allerdings nur solange Ersatzteile verfügbar sind. Nach sieben Jahren stuft Apple Geräte als abgekündigt ein, was in der Regel das Ende jeglicher Hardware-Serviceleistungen bedeutet. MacBooks bilden hier allerdings eine Ausnahme, denn deren Akkus können bis zu zehn Jahre nach Verkaufsende noch getauscht werden, sofern Teile vorhanden sind. Alle aussortierten Geräte listet Apple auf seiner Service-Seite auf.

Das Ende der Intel-Ära im MacBook

Das MacBook Air mit Retina-Display aus dem Jahr 2020 war das letzte seiner Art mit Intel-Prozessor. Apple stellte es im März 2020 vor, wahlweise mit einem Dual-Core i3, Quad-Core i5 oder Quad-Core i7. Nur acht Monate später war Schluss, als im November 2020 das erste M1-MacBook Air erschien und den Umstieg auf Apple Silicon einläutete. Eine kurze Lebensspanne für ein Gerät, das heute vielen noch in guter Erinnerung sein dürfte.

iPhone 11 Pro und Apple Watch Series 5 folgen

Neben dem MacBook Air wandern auch das iPhone 11 Pro und sämtliche Varianten der Apple Watch Series 5 auf die Vintage-Liste. Das iPhone 11 Pro Max hatte diesen Status bereits im September erhalten. Bei der Apple Watch betrifft es alle Gehäusevarianten von Aluminium über Edelstahl und Titan bis hin zu Keramik, einschließlich der Nike- und Hermès-Editionen.

Ebenfalls neu auf der Liste sind das iPad Air 3 in der Cellular-Version sowie das iPhone 8 Plus mit 128 GB Speicher, wobei andere Speichervarianten bereits länger als Vintage gelten. Die Beats Solo3 Wireless Kopfhörer in der Mickey-Mouse-Sonderedition zum 90. Jubiläum aus dem Jahr 2018 verlassen derweil die Vintage-Liste und werden bei Apple nun als abgekündigte Produkte angesehen.