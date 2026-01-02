In regelmäßigen Abständen legt Amazon Prime Video eine 0,99 Euro Aktion auf. Diese bietet euch die Möglichkeit, Filme zum Preis von nur 99 Cent auszuleihen. Solltet ihr das Wochenende noch nicht verplant haben oder möchtet ihr in den nächsten Tagen eine die ein oder andere Lücke stopfen, so durchstöbert die aktuelle Filmauswahl.

Amazon Prime Video: Leihfilme für je 0,99 Euro

Zugegebenermaßen hat sich Amazon Prime Video in der Vergangenheit schon einmal für mehr Filme entschieden, die ihr euch für 99 Cents ausleihen könnt. Dies hält uns allerdings nicht davon ab, euch auf die exakt 36 Filme aufmerksam zu machen, die derzeit im Fokus stehen.

Blickt man auf die Auswahl der Filme, so richtet sich der Großteil an das ältere Publikum. So könnt ihr euch unter anderem 28 Days Later, Gran Turismo, Fall, The Damned oder Stolen Girl für kleines Geld ausleihen. Auch auch zwei, drei Filme für das jüngere Publikum sind da, darunter Garfield und die drei ???.

Wie immer gilt: Nach dem Ausleihen habt ihr 30 Tagen Zeit, den Film zu starten. Sobald ihr einen Film gestartet habt, könnt ihr den Film innerhalb von 48 Stunden beliebig oft angucken.

>>> Hier geht es zur Amazon Prime Aktion <<<