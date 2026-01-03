Die AirPods Pro 3 sind erst seit wenigen Monaten auf dem Markt, doch Apple arbeitet angeblich bereits an einer erweiterten Version. Laut aktuellen Gerüchten soll noch in diesem Jahr ein zweites Modell erscheinen, das mit Infrarotkameras ausgestattet ist.

AirPods mit Mini-Kameras

Wie 9to5Mac berichtet, sollen die integrierten IR-Kameras vor allem die Apple Intelligence Funktionen erweitern. Die Kameras könnten in Kombination mit künstlicher Intelligenz dabei helfen, die Umgebung zu erfassen und kontextbezogene Informationen bereitzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei Apples Visual Intelligence, die bereits auf dem iPhone 16 zum Einsatz kommt.

Neue Bedienung durch Handgesten

Interessant ist auch ein weiteres Detail aus der Gerüchteküche. Der Leaker Instant Digital behauptet, dass das neue Modell möglicherweise auf die druckempfindlichen Tasten an den Stielen verzichten könnte. Stattdessen sollen Handgesten die Steuerung übernehmen. Apple könnte aber auch beide Optionen parallel anbieten, was angesichts der wachsenden Anzahl an Funktionen durchaus sinnvoll wäre.

Bewährte Audioqualität

Abgesehen von den Kameras und der möglichen Gestensteuerung dürften die neuen AirPods Pro 3 technisch weitgehend identisch mit dem aktuellen Modell bleiben. Die verbesserte Klangqualität und Geräuschunterdrückung werden also auch in der Premium-Variante vorhanden sein.

Apple würde damit eine ähnliche Strategie wie bei den AirPods 4 verfolgen, die ebenfalls in zwei Versionen erhältlich sind. Der Unterschied liegt dann bei den KI-Funktionen. Das Premium-Modell wird entsprechend teurer sein, bietet dafür aber einen neuen Einsatzzweck.