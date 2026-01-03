Wir starten in das Wochenende und blicken am heutigen Samstag auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“ Attraktiv ist zudem die Möglichkeit, dass ihr euch 3 Monate Audible für nur je 0,99 Euro sichern könnt.
Angebote des Tages
- Kompatibilität mit HomeKit Secure Video und allen wichtigen Ökosystemen: Vollständig...
- Integrierter Aqara Zigbee & Matter Hub für einfache Gerätesteuerung: Die G410 benötigt keinen...
- Ultra-Mini-Größe: Unser Designer hat die Größe auf 4,4 x 4,4 cm reduziert. Somit passen die...
- Überwachung des Energieverbrauchs: Möchten Sie den Stromverbrauch jedes einzelnen Geräts in Ihrem...
- [Native Matter Support over Thread] Das Aqara Smart Türschloss U200 integriert sich nahtlos in die...
- [Apple Home Key & Verschiedene Entriegelungsmethoden] Das smart lock türschloss U200 bietet eine...
- Keine schmutzigen Mopps mehr: Verwendet ständig frisches Wasser, um die Mopps während der...
- Hindernisse sind kein Problem: Überwindet bis zu 6 cm hohe Stufen, überquert Schwellen und...
- Leistungsstarke 8000Pa Saugkraft, verbessert von Qrevo S: Entwickelt für unübertroffene...
- Verhedderungsfreies Bürstensystem: Die verbesserte asymmetrische Seitenbürste ist SGS-zertifiziert...
- Ultimatives USB-C Design: Mit 3 USB-C Ports bietet dir unser Ladegerät eine zukunftssichere und...
- Entfessle deine Ladepower: Erlebe blitzschnelles Laden von 65W beim einzelnen USB-C-Port. Unser 65W...
- INHALT: Oral-B iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 2x Sanfte...
- Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque für...
- Dreifach-Power Schnellladeoption: Mit 3-Port und einer Leistung von 30W ist dieses USB C Ladegerät...
- 3-in-1, Power in einem: Lade bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit 3-Port (2 USB-C & 1 USB-A), sodass...
- Apple Find My Certified (nur iOS): Keine Installation erforderlich, verwenden Sie die Find My-App,...
- Ultra-Dünnes Design: UGREEN FineTrack Slim ist nur 1,7 mm dünn, was der Dicke von 1 Eurocent...
- 【Unübertroffene magnetische Kraft】Die eingebauten Supermagnete in der TAURI für iPhone 17 Pro...
- 【Upgrade: 15-Fuß (4,5 Meter) Mehrschichtiger Fallschutz】 Unser iPhone 17 Pro Hülle verfügt...
- Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27...
- Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...
- 30W Schnellladung: Versorgen Sie die neue iPhone 16-Serie in 30 Minuten bis zu 71% und ist mit dem...
- Zwei Geräte gleichzeitig laden: Kein Problem mit nur einer Steckdose – zwei Anschlüsse laden...
- HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen mit 40mm Audio-Treibern für tiefes,...
- AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG: Reduziert effektiv bis zu 95% aller Störgeräusche von außen, wie...
- KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen; der neue KICKR CORE...
- KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen
- INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 1 Aufsteckbürste (Sanfte Reinigung), Reise-Etui,...
- GUT GETESTET (Note 2,2) von STIFTUNG WARENTEST (12/25) - 100% SAUBERERE ZÄHNE als mit einer...
- EA SPORTS FC 26 hat die besten Profis der größten Clubs und Wettbewerbe aus aller Welt im Angebot;...
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition (disc) enthält das vollständige Spiel
- Volle Laptop-Geschwindigkeit: Lädt MacBook, HP, Lenovo mit 100 W – genauso schnell wie das...
- Ein Ladegerät, drei Geräte: Laden Sie Laptop, Tablet und Handy gleichzeitig – ganz ohne...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- 7 Wochen handfreie Reinigung: Genießen Sie ultimativen Komfort mit der selbstentleerenden Station....
- 10.000 Pa HyperForce Saugkraft: Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 10.000 Pa hebt er mühelos...
- Power in der Handfläche: UGREEN bahnbrechende AirPyra-Tech ist eine neue Generation elektronischer...
- 65W Voll Performance: Beim USB C1/ C2 alleine kannst du superschnelle Ladeleistung bis zu 65W Max...
- Die Meta Quest 3 ist das ultimative Virtual-Reality-Gerät und bietet dank Infinite Display das...
- Hol dir das ultimative Gaming-Erlebnis und spiele die besten Xbox-Games auf einem 312 Zoll großen...
- Kompakt und voller Power: Tragbare Energie, die genauso flexibel ist wie du. Gib deinen Geräten...
- 7 Ladeanschlüsse: Versorge all deine Geräte mit vielseitigen Anschlüssen, darunter 2× AC (300W),...
- 45W Superschnelle Power: Mit Super Fast Charge 2.0-Tech und 45W maximale Leistung kann dieses UGREEN...
- 3-IN-1, Multi-Ladeoption: Lade 3 Geräte gleichzeitig mit 2x USB-C & 1x USB-A Ports, sodass Sie...
- Hinweis: Ab 12. Nov, diese schwarz Stehleuchte wechselt in eine neue Version. Es wurden hinsichtlich...
- Nahtlos in Ihr Smart Home integriert: Govee Stehlampe LED verbindet sich via Matter-Protokoll...
- EXKLUSIV BEI AMAZON: Stone Gold. Spare bis zu 75 % bei deiner Ofen-Energiekostenrechnung*...
- ZWEI GARZONEN: Bereite 2 Gerichte auf 2 Arten zu – beide gleichzeitig servierbereit. Verwende...
- [Eingebetteter Magnetring]: Magnetcase für iPhone 17 Pro mit eingebettetem Magnetring, löst sich...
- [Entwickelt für Kameraschutz]: Die Vollflächen-Schutzhülle mit maßgenauer Objektivaussparung...
- SCHNELLER – Mit dem neuen Hue Chip Pro mit ultraschneller Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1,7 GHz...
- MEHR KAPAZITÄT – Integrieren Sie alle Hue Geräte in der neuen Hue Bridge und fügen Sie noch...
- JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
- ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
- FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth oder...
- Intelligente App-Steuerung: Überwache deinen Stromverbrauch mit Datenvisualisierung und passe...
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
- 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
- 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
- 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
- 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
- [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
- [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
- FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
- LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
- 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
- UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
- Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
- REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
- 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...
- DIE POWER DES M3 – Mit einer leistungsstarken 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der...
- MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
- PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
- Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
- Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
- Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
- Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
- WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...
- WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14-Core CPU und...
- GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
- SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
- 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
- Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
- EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
- INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
- BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
- VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
- Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
- Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
- Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
- Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
- Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
- Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
- Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
