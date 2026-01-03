Apple arbeitet offenbar an einem neuen Einstiegsmodell für die MacBook-Familie. Nach Informationen des taiwanesischen Marktforschungsunternehmens TrendForce soll ein 12,9 Zoll großes MacBook im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen. Das Gerät zielt auf das Einsteiger- bis Mittelklasse-Segment und soll mit einem wettbewerbsfähigen Preis punkten.

Was wir über das neue MacBook wissen

Die Angaben von TrendForce decken sich mit früheren Gerüchten über ein günstigeres MacBook. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits im Juni vergangenen Jahres berichtet, dass Apple an einem solchen Gerät arbeitet. Er sprach damals von einem etwa 13 Zoll großen Display und erwähnte mögliche Farboptionen wie Silber, Blau, Pink und Gelb. Ähnlich wie beim iMac könnte Apple also auf eine farbenfrohe Palette setzen.

Die taiwanesische Fachpublikation DigiTimes konkretisierte später die Displaygröße auf 12,9 Zoll. Das entspricht der Bildschirmdiagonale einiger iPad-Modelle und wäre damit etwas kleiner als das 13,6 Zoll große Display des aktuellen MacBook Air.

Ein iPhone-Chip im Mac

Das technisch Spannende an dem neuen MacBook ist der geplante Prozessor. Statt eines M-Chips soll eine Variante des A18 Pro zum Einsatz kommen, der auch im iPhone 16 Pro steckt. Der Chip verfügt über eine 6-Kern-CPU, eine 6-Kern-GPU und eine Neural Engine mit 16 Kernen. Die Leistung bewegt sich damit auf dem Niveau des M1-Chips.

Allerdings bringt dieser Ansatz auch Einschränkungen mit sich. Das MacBook könnte mit nur 8 GB Arbeitsspeicher ausgeliefert werden, während alle aktuellen MacBook Air und MacBook Pro Modelle mindestens 16 GB mitbringen. Zudem fehlt dem A18 Pro die Thunderbolt-Unterstützung, weshalb das Gerät vermutlich nur USB-C-Anschlüsse bieten würde.

Preislich unter dem MacBook Air

In den USA soll das neue MacBook zwischen 599 und 899 Dollar kosten. Damit würde es sich unterhalb des MacBook Air einordnen, das offiziell bei 999 Dollar startet.

Das günstige MacBook könnte durchaus Gemeinsamkeiten mit dem 2019 eingestellten 12 Zoll MacBook haben, darunter ein besonders dünnes und leichtes Design. Laut den aktuellen Gerüchten wird Apple das Gerät bereits im März oder April vorstellen.