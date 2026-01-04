Zum Start in das neue Jahr lässt Amazon seinen Audible-Deal noch einmal aufleben. Sollte ihr das letzte Angebot verpasst haben, so habt ihr nun die Möglichkeit, Audible für schmales Geld zu testen. Ihr zahlt in den ersten drei Monaten nur 0,99 Euro je Monat. Sollte euch der Service nicht gefallen, könnt ihr nach Ablauf der drei Monate kündigen, so dass insgesamt nur Kosten von 2,97 Euro anfallen.

Audible: 3 Monate nur je 0,99 Euro

Von Zeit zu Zwei bietet Amazon für seinen Hörbücher-Dienst Audible attraktive „Lockangebote“ an, um den Service kennenzulernen. Solltet ihr in der Vergangenheit bereits darüber nachgedacht haben, Audible auszuprobieren, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Ihr habt die Möglichkeit, 3 Monate Audible für nur je 0,99 Euro zu testen. Wo ihr das Ganze findet? Hier auf dieser Audible-Aktionsseite.

In den Aktionsbedingungen heißt es unter anderem

Audible im Angebot – 3 Monate für 0,99 €/Monat. Dieses Angebot gilt bis 29.01.2026 23:59 Uhr. Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 3 Monaten kostet das Audible Abo 9,95 €/Monat.Das Angebot gilt nur für neue Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das Angebot über Amazon.de abschließen sowie für Kunden, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatten. Kunden, die in den letzten 14 Monaten zwei oder mehr Angebote für vergünstigte Audible-Abos in Anspruch genommen haben, sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal explizit erwähnen, dass die eingelösten Titel dauerhaft in der persönlichen Bibliothek verbleiben. Sie gehören euch also auch dann noch, wenn ihr das Abonnement kündigen solltet. Zusätzlich erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Audible Original Podcasts. Nach den drei Monaten verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Preis von 9,95 Euro monatlich. Allerdings könnte ihr Audible auch nach Ablauf der 3 Monate kündigen, so dass keine weiteren Kosten anfallen.

>>> Audible: 3 Monate für nur je 0,99 Euro <<<